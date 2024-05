Borussia Dortmund verkündet Beben: Marco Reus geht

Hammer bei Borussia Dortmund! Am Freitag verkündete der BVB: Marco Reus wird den Verein im Sommer verlassen.

Der auslaufende Vertrag mit dem Urgestein und langjährigen Kapitän wird nicht verlängert, teilte Borussia Dortmund mit. Eine Ära endet.

Borussia Dortmund verkündet Abschied von Marco Reus

In Dortmund geboren, als Kind zum BVB gekommen und nach einem viel zu frühen Abschied zurückgekehrt – sein halbes Leben hat Marco Reus bei Borussia Dortmund verbracht. Nun steht ein großer Abschied bevor.

Einen Tag vor dem Ligaspiel gegen den FC Augsburg verkündete der BVB, dass der auslaufende Vertrag des Urgesteins nicht verlängert wird. Was viele Fans bereits befürchteten, wird damit bittere Realität: Der Liebling aller Borussen geht.

„Einer der größten Spieler dieses Klubs“

„Marco Reus ist einer der größten Spieler dieses Klubs“, sagt Klub-Boss Hans-Joachim Watzke. „Er ist gebürtiger Dortmunder, hat fast zehn Jahre in unserem Nachwuchs gespielt, zwölf Jahre bei den Profis und war lange der Kapitän unserer Mannschaft. Seine Verbindung zu Borussia Dortmund ist außergewöhnlich. Wir wünschen Marco von Herzen alles Gute für seine Zukunft. Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn.“

Auch Reus selbst wandte sich mit einer Botschaft an die Fans: „Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird. Und trotzdem bin ich froh, dass jetzt Klarheit herrscht und wir uns voll auf die noch ausstehenden so wichtigen letzten Spiele konzentrieren können. Wir haben ein großes Ziel vor Augen, das wollen wir alle gemeinsam erreichen. Dafür brauchen wir jeden einzelnen unserer unglaublichen Fans, bei denen ich mich für die unfassbare Unterstützung in all den Jahren ausdrücklich bedanken möchte.“