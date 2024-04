Borussia Dortmund: Entscheidung um Hummels und Reus – jetzt äußert sich Kehl

Je näher das Saisonende rückt, desto mehr drängt sich den Fans von Borussia Dortmund diese Frage auf: Was ist denn jetzt mit Mats Hummels und Marco Reus? Die Verträge beider Klub-Legenden laufen schließlich in wenigen Wochen aus. Geht es für sie weiter, oder bekommen sie im letzten Heimspiel einen gebührenden Abschluss?

Gerüchte um die beiden Spieler gibt es zuhauf. Nur eine offizielle Verkündung vonseiten Borussia Dortmund gibt es noch nicht. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt jetzt, wie der Stand der Dinge ist.

Borussia Dortmund: Enorme Unterschiede

Bei beiden geht es um die gleiche Frage, doch die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Da ist Mats Hummels, der in den vergangenen Wochen wieder zum Ankerpunkt der BVB-Defensive wurde. Präzise Pässe schlagen und den Gegner sauber abgrätschen kann der 35-Jährige noch immer so gut wie am ersten Tag. Nicht umsonst kamen von der Südtribüne zuletzt lautstarke Sprechchöre für ihn.

Ganz anders Marco Reus. Der jahrelange Kapitän ist mittlerweile zum Edeljoker verkommen. Spiele von Anfang an sind kaum noch drin. Das Maximum der Gefühle sind Kurzeinsätze in der zweiten Halbzeit. Während die Tendenz bei Hummels wegen seiner Rolle klar scheint, fragt man sich im Umfeld von Borussia Dortmund, ob Reus überhaupt noch die Chance auf einen neuen Vertrag hat.

Kehl mit Klartext

Bezüglich einer offiziellen Verkündung muss man sich allerdings noch gedulden. Das jedenfalls ließ Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem Spiel gegen Leverkusen durchblicken. „Wenn wir etwas zu berichten haben, werden wir das tun“, sagte er und machte damit deutlich: Es gibt eben noch nichts zu berichten.

„Erst mal müssen alle Gespräche stattgefunden haben und Entscheidungen getroffen sein – und dann werden wir es auch kommunizieren“, erklärte der BVB-Verantwortliche. Man ist also wohl mitten im Prozess.

Borussia Dortmund: Weitere Verträge laufen aus

Dabei sind Hummels und Reus nicht die einzigen Spieler, um die sich Kehl kümmern muss. Auch bei Marius Wolf oder Mateu Morey enden die Verträge. Zudem laufen auch die Leihen von Ian Maatsen und Jadon Sancho aus.

Über einen Verbleib dieser entscheidet maßgeblich das sportliche Abschneiden von Borussia Dortmund. Obwohl man aktuell nur Fünfter ist, hat man die Champions-League-Qualifikation fast schon sicher. Das ist für die Personalentscheidungen von elementarer Bedeutung.