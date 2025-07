Wahnsinn bei Borussia Mönchengladbach! Nächster Abgang steht kurz bevor

Bei Borussia Mönchengladbach geht es in diesen Stunden hoch her – allerdings nur auf der Abgangsseite. Erst am Donnerstag (17. Juli) machten die Fohlen den Wechsel von Alassane Plea zur PSV Eindhoven offiziell. Nun macht wohl der nächste Gladbach-Profi den Abflug.

Tomas Cvancara steht offenbar vor einem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Antalyaspor in die Süper Lig. Der tschechische Stürmer, der zuletzt nicht überzeugen konnte, soll ausgeliehen werden. Damit wird der Sturm der Fohlen immer dünner.

Borussia Mönchengladbach gibt wohl auch Cvancara ab

Cvancara, der beim Bundesligisten noch bis 2028 unter Vertrag steht, galt lange als Ladenhüter. Roland Virkus, Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach, hatte bis vor kurzem eine neue Chance unter Trainer Gerardo Seoane für den 24-Jährigen nicht ausgeschlossen. Nun aber scheint sich ein kurzfristiger Wechsel in die Türkei abzuzeichnen, um Cvancara wieder in Form zu bringen.

In Antalya soll der 1,90 Meter große Nationalspieler durch Tore seine Statistiken verbessern. Ziel der Leihe ist es, Cvancara wieder stärker ins Blickfeld anderer Vereine zu rücken. Borussia Mönchengladbach hofft, bei einer starken Saison des Stürmers im nächsten Sommer eine angemessene Ablösesumme erzielen zu können.

Sturmprobleme bei den Fohlen verschärfen sich

Mit Pleas Abgang und Kleindiensts Verletzung steht die Elf vom Niederrhein vor einer Herausforderung im Sturm. Stand jetzt sind Shio Fukunda und Leon-Grant Ramos die einzig fitten Mittelstürmer bei den Fohlen. Virkus geht mit dieser Leihe also ein enorm großes Risiko ein. Die Verhandlungsposition bei möglichen Stürmer wird dadurch nicht verbessert.

Eine gute Saison von Cvancara in der Türkei könnte allerdings für zukünftige wirtschaftliche Entlastung sorgen. Trotz anfänglicher Skepsis soll die Leihe zu Antalyaspor seine Perspektive langfristig verbessern und Gladbach finanzielle Optionen bieten.

Jetzt wird spannend, wie Virkus und Co. reagieren werden. Jetzt muss ein neuer Stürmer kommen – mindestens. Zuletzt sind Spieler wie Martijn Kaars oder Sebastiano Esposito mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden.