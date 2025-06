Bald-BVB-Transfer am Ziel seiner Träume – endlich ist es so weit

Es dauert noch ein Jahr, bis er zum BVB stößt – doch schon jetzt macht Justin Lerma mächtig auf sich aufmerksam. Bei Independiente del Valle und Ecuadors U-Nationalelf zaubert er sich in die Fan-Herzen – nur Titel wollten dabei einfach nicht herausspringen.

Immer wieder war Justin Lerma nah dran, immer wieder scheiterte der Bald-Transfer von Borussia Dortmund auf der Trophäenjagd – manchmal regelrecht dramatisch. Nun ist der Bann endlich gebrochen. Nach zahlreichen vergeblichen Anläufen holt der künftige BVB-Star Silberware – und glänzt dabei mit einem Traumtor.

Bald-BVB-Transfer Justin Lerma bejubelt Titel

Ecuadorianische Meisterschaft, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Südamerika-Meisterschaften mit Ecuadors U17 und U20-Nationalelf – in so vielen Wettbewerben hat Justin Lerma im letzten Jahr für Wirbel gesorgt, um Titel gespielt. Doch für die Vitrine blieb am Ende nichts übrig. Erst bei der U17-Kontinentalmeisterschaft im April wurde er bei Ecuador zur tragischen Figur, verschoss nach mehreren tollen Auftritten den entscheidenden Elfmeter (hier die Details).

Ein kleiner Titel-Fluch für den 17-Jährigen, der sich so gerne mit einer Trophäe von seinem Jugendklub Independiente verabschieden will, bevor er zur Saison 2026/27 nach Dortmund wechselt (hier alles zum Deal). Jetzt darf das Offensiv-Juwel endlich jubeln. Bei der Copa Mitad del Mundo, einer Art U18-Weltpokal, triumphierte Lerma mit Independiente Del Valle und holte den Pokal.

Lerma holt U18-Weltpokal

Im Finale des von seinem Verein veranstalteten Turniers war der Bald-BVB-Profi einmal mehr die prägende Figur. 4:0 siegte Independiente gegen den mexikanischen Vertreter Pumas, Lerma wurde anschließend zum MVP des Endspiels gewählt. Und das sicherlich auch wegen eines Traumtores. Nach gut einer halben Stunde brachte er seine Mannschaft auf die Siegerstraße, erzielte das 1:0 nach einem astreinen Solo von der Mittellinie bis zum Treffer.

Bei Borussia Dortmund wird man sich freuen – und einmal mehr die Finger lecken über das Juwel, das man sich frühzeitig gesichert hat.