Jadon Sancho: Paukenschlag um Ex-BVB-Star ganz nah – ist es in Kürze so weit?

Jadon Sancho steht vor einem der größten Momente seiner Karriere! Bereits zwei Mal stand er in einem internationalen Finale, zwei Mal erlitt er dabei schmerzhafte Niederlagen. Mit dem BVB sollte es im vergangenen Jahr in der Champions League einfach nicht sein.

Doch schon in wenigen Wochen bietet sich für Jadon Sancho die dritte Chance, endlich auf internationaler Bühne einen Pokal in die Höhe zu recken! Am Donnerstag (8. Mai) zog er mit Chelsea London ins Finale der Conference League ein.

Jadon Sancho: Chelsea steht im Finale!

Nach einem überzeugenden Hinspiel hatte es bei den „Blues“ eigentlich nie Zweifel am Einzug ins Finale gegeben. Mit 4:1 hatte Chelsea den schwedischen Vertreter Djurgardens IF geschlagen. Sancho hatte dort das 1:0 erzielt und den Weg zum Sieg geebnet.

Im Rückspiel ließ es der Hauptstadt-Klub daher auch deutlich ruhiger angehen. Nur ein Treffer fiel. Kiernan Dewsbury-Hall erzielte nach 38 Minuten das Tor des Tages. Damit zogen Chelsea und Jadon Sancho ins Finale ein. Dort wartet am 28. Mai der spanische Vertreter Betis Sevilla.

Kampf gegen Final-Fluch

Für den ehemaligen Dortmunder eine große Sache. Im dritten Anlauf soll endlich der erste internationale Titel für ihn her. Zweimal war er schon ganz nah dran. 2021 stürmte Jadon Sancho mit der englischen Nationalmannschaft ins Finale der Europameisterschaft. Im heimischen Wembleystadion ging es für die „Three Lions“ gegen Italien ins Elfmeterschießen. Sancho war einer der Spieler, die vom Punkt scheiterten. Italien triumphierte.

Im letzten Jahr dann wieder ein herzzerreißender Moment. Borussia Dortmund kämpfte sich auch dank des Flügelflitzers sensationell ins Finale der Königsklasse. Doch gegen Real Madrid fehlte das Spielglück. Die Königlichen siegten – und wieder stand Sancho ohne Pokal da.

Kann er den Final-Fluch dieses Mal brechen? Chelsea und Jadon Sancho gehen als Favoriten in das Duell mit den Spaniern. In Kürze könnte er also zum ersten Mal eine internationale Trophäe in den Händen halten.