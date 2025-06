„DSDS“-Star Mark Medlock feiert Comeback – der Grund überrascht

Für viele Nachwuchstalente ist „DSDS“ der Inbegriff eines Musikertraums. Einige wie Pietro Lombardi (Sieger 2011) oder Beatrice Egli (Siegerin 2013) konnten sich nachhaltig in der Musikbranche etablieren. Andere hingegen verschwanden nach dem ersten Blitzlichtgewitter wieder in der Versenkung. Auch um Mark Medlock wurde es in den letzten Jahren auffallend still.

Doch jetzt gibt es ein überraschendes Comeback!

„DSDS“-Star performt wieder Songs

Mark Medlock war einst einer der erfolgreichsten „DSDS“-Gewinner. 2007 sang er sich mit seiner Stimme direkt ins Finale und in die Herzen vieler Fans. Juror Dieter Bohlen war begeistert, Medlocks Karriere schien vorgezeichnet. Doch irgendwann wurde es ruhig um ihn. Der heute 46-Jährige zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und wandte sich einer ganz anderen Leidenschaft zu: der Malerei.

Nun gibt es ein überraschendes Comeback, wenn auch in kleinem Rahmen. Anlass ist die Ausstellung seiner eigenen Werke in seiner Wahlheimat Sylt.

Fans feiern „DSDS“-Star

Bei der Vernissage präsentierte Medlock nicht nur seine Bilder, sondern auch seine Stimme. Laut „Sylt1“ performte er fünf Songs vor rund 100 Gästen, darunter auch den Klassiker „My Girl.“ Auf der Bühne wirkte er dabei, als wäre er nie weg gewesen.

Ausschnitte seines Auftritts teilte der Ex-„DSDS“-Star auf Facebook – zur Freude vieler Fans. „Nach wie vor eine der besten Stimmen Deutschlands“, heißt es in der Kommentarspalte. Oder: „So klasse, du hast es immer noch voll drauf!“ Ein anderer schreibt: „Da kommen Erinnerungen hoch an eine wunderschöne Zeit.“

In der Vergangenheit machte Medlock auch mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam, unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung. Fünf Jahre nach seinem „DSDS“-Sieg zog er schließlich einen Schlussstrich und verließ Frankfurt. Seitdem lebt er zurückgezogen bei seiner Managerin Cornelia Reckert auf Sylt.