Steff Jerkel und Peggy Jerofke ganz offen – SO weit ist die Planung ihrer Hochzeit

TV-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke gehören wohl zu den bekanntesten Mallorca-Auswanderern hierzulande. In der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ teilen sie regelmäßige Einblicke in ihr Leben auf der Sonneninsel. 2024 sahen die Zuschauer dabei einen ganz besonderen Moment im Leben des Paares.

Bei der Eröffnung des „Sharky’s“ in Cala Ratjada machte Steff Jerkel seiner Partnerin vor zahlreichen Besuchern einen Heiratsantrag. Mittlerweile ist das allerdings ein gutes Jahr her. Wie steht es denn nun um die Planung ihres großen Tages? Im Interview mit unserer Redaktion plaudern die Verlobten aus dem Nähkästchen.

Steff Jerkel und Peggy Jerofke machen es offiziell

Wir treffen Steff Jerkel und Peggy Jerofke in ihrem Haus in Cala Ratjada. Schnell merkt man, dass die beiden ein eingespieltes Team sind und es kaum erwarten können zu heiraten. Die Wahl-Mallorquinerin verrät uns, wann es endlich so weit ist: „Am 26. Juni 2026 wird die Hochzeit stattfinden. Wir haben uns eine wunderschöne Insel vor Ibiza ausgesucht, namens Tagomago. Mein Hochzeitskleid ist auch schon so gut wie fertig designt. Jetzt wird da alles drumherum gebaut.“

Das Paar hat sich bewusst für diese Location entschieden, wie Steff erklärt: „Wir können da laut sein und feiern, bis wann wir wollen. Wir haben die ganze Insel für uns und können da feiern und Vollgas geben.“ Der einzige Haken: Die gesamte Insel zu mieten, sei eine kostspielige Angelegenheit. Daher wollen Steff und Peggy sicher gehen, wie sie erzählen: „Wir würden gerne mit einer Hochzeitsplanerin auf die Insel und uns die Location vor Ort anschauen. Wir würden dann besprechen, ob man da etwas Geiles machen kann oder es sich gar nicht lohnt rüber zu fliegen.“

Mallorca-Auswanderer plaudern aus dem Nähkästchen

Neben der Einigkeit bei den Rahmenbedingungen gibt es allerdings einen Punkt, bei dem sich Steff Jerkel und Peggy Jerofke noch nicht ganz einig sind. „Wir haben lange überlegt, ob wir die Hochzeit von den TV-Kameras begleiten lassen oder nicht. Das ist so ein Thema, weil ich nicht so richtig dafür bin. Das könnte auf einer Hochzeit einfach richtig scheiße kommen. Allerdings haben die uns versprochen, dass sie uns nicht blocken oder im Weg stehen und dafür mit mehreren Kamerateams vor Ort sein würden. Für einige Gäste wäre es aber vielleicht komisch“, so der Auswanderer.

Peggy sieht das Ganze etwas anders, wie sie verrät: „Es ist für die Leute, die uns mögen das i-Tüpfelchen, wenn sie unsere Hochzeit sehen. Es wäre irgendwie blöd, wenn wir das nicht mit dem TV machen würden.“ Da werden sich die beiden wohl nochmal Gedanken machen müssen. Aber bis zum 26. Juni 2026 ist ja noch etwas Zeit.