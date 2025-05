Borussia Dortmund: Jetzt also doch! BVB denkt über Rückkehr nach

Die Klub-WM wirft ihre Schatten voraus. Ab dem 14. Juni steigt das neue Prestige-Projekt der FIFA in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Borussia Dortmund ist bekanntermaßen dabei und kämpft um viele Millionen Euro.

Bekannt sind zwar schon die teilnehmenden Vereine, aber noch nicht die entsprechenden Kader. Die Klubs haben vor Turnier-Start die Möglichkeit, Transfers zu tätigen. Borussia Dortmund denkt jetzt über eine Rückholaktion nach.

Borussia Dortmund: Kommt Coulibaly zurück?

Die lange Saison zehrt ohnehin schon an den Kräften der Stars – insbesondere beim BVB. Kapitän Emre Can beispielsweise schleppte eine Verletzung wochenlang durch, ehe er endlich eine wohlverdiente Pause bekam. Zudem fällt Nico Schlotterbeck monatelang mit einem Meniskusriss aus. Eine Alternative für die Abwehr könnte Dortmund also gut gebrauchen.

Unlängst kamen bereits Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Mats Hummels auf. Davon haben die Bosse aber Abstand genommen. Anders sieht es bei Soumaila Coulibaly aus! Wie „Sky“ jetzt berichtet, denke man bei Borussia Dortmund darüber nach, die Leihgabe für das Turnier zurückzuholen.

Leihe soll vorzeitig enden

Coulibaly steht in Dortmund seit 2021 unter Vertrag, konnte sich bei den Profis allerdings nie durchsetzen. Sein einziges Bundesligaspiel absolvierte er im April 2023 gegen Stuttgart – wo er mit einem brutalen Patzer den späten Ausgleich und damit einen entscheidenden Punktverlust im Meisterkampf verschuldete.

Danach lieh in die Borussia aus. Letzte Saison spielte der Innenverteidiger für Royal Antwerpen. In diesem Jahr ist er bei Stade Brest unter Vertrag – eigentlich bis Ende Juni. Dass er noch mal eine Chance beim BVB bekommen würde, schien eigentlich ausgeschlossen.

Jetzt die mögliche Wende. Um ihn für die Klub-WM zurückzuholen, müsste sich der BVB also mit den Franzosen über ein vorzeitiges Leih-Ende einig werden. Dass das überhaupt eine Option ist, ist einer zusätzlichen Transferperiode Anfang Juni zu verdanken.

Borussia Dortmund: Kann Coulibaly helfen?

Die Frage bleibt jedoch, ob der 21-Jährige tatsächlich eine große Hilfe sein könnte. Coulibaly fällt derzeit einmal mehr verletzungsbedingt aus. Seit Anfang März plagen ihn Adduktorenprobleme. Ob er in den letzten Saisonspielen zum Einsatz kommt, bleibt offen. Anschließend hätte er einen Monat Zeit, um zur Klub-WM fit zu werden – wenn sich die Vereine einigen.