Borussia Dortmund: Krasse Wende um BVB-Stars – sogar der Bundestrainer gerät ins Grübeln

Die Saison von Borussia Dortmund bleibt voller Wendungen und Überraschungen! Nach einem halben Jahr unter Nuri Sahin lag die Mannschaft in Trümmern. Die Spieler außer Form und ohne Fitness, die Saisonziele meilenweit entfernt.

Dann übernahm Niko Kovac – und mit ein bisschen Zeit fruchten seine Maßnahmen. Selbst alte Sorgenkinder spielen bei Borussia Dortmund plötzlich wieder groß auf. Und das könnte selbst den Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Grübeln bringen.

Borussia Dortmund: Über diese Worte lachten die Fans

Für reichlich Verwunderung sorgte Kovac bei seiner Antritts-PK in Dortmund. Da schwärmte er über Niklas Süle, den er noch aus gemeinsamen Bayern-Zeiten kannte. „Wenn er gesund ist, dann behaupte ich, ist er ein Spieler für die WM 2026“, hatte der damals neue BVB-Coach gesagt. Eine Aussage, über die viele nur müde lächeln konnten.

Warum? Süle war zu diesem Zeitpunkt in Dortmund mal wieder außen vor und von Verletzungen geplagt. Seinen ehemals starken Leistungen, die ihn einst auch in die Nationalmannschaft katapultiert hatten, hatte er bei Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) nur sehr selten gezeigt.

Abwehr-Stars trumpfen auf

Doch dann folgte die Wende. Kovac stellte in Dortmund auf ein System mit drei Innenverteidigern um – und auf einmal feierte Süle seine sportliche Wiederauferstehung. Seither präsentiert er sich als robuster Abräumer, wirkt fit und hält den Laden dicht.

Und damit ist er nicht allein. Auch Waldemar Anton blüht regelrecht auf. Weil Kapitän Emre Can zwischenzeitlich angeschlagen fehlte, stieg der Sommerzugang kurzfristig zum Abwehrchef auf, der auch im Aufbauspiel entsprechend viel eingebunden ist. Und in diese Rolle übt er so gut aus, dass Can selbst nach Genesung gegen Wolfsburg erstmal wieder auf der Bank Platz nahm.

Borussia Dortmund: Muss Nagelsmann reagieren?

Eine Entwicklung, die auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen bleiben dürfte. Denn der überlegt sicherlich schon, wie sein Kader für das Final Four der Nations League aussehen wird. Und insbesondere in der Innenverteidigung plagen ihn Sorgen. Denn mit Antonio Rüdiger fällt der Abwehrboss aus und auch Nico Schlotterbeck ist verletzt.

Es wäre also durchaus denkbar, dass mindestens einer, vielleicht sogar beide Stars von Borussia Dortmund wieder in die Nationalmannschaft rücken. Verdient hätten es Süle (letztes Länderspiel im Oktober 2023) und Anton (letztes Länderspiel im Oktober 2024) bei den aktuellen Leistungen beide.