Hat Borussia Dortmund Gittens aufgegeben? ER soll als Nachfolger kommen

Wie viel Geld bringt Jamie Gittens Borussia Dortmund im Sommer? Nach einer starken Hinrunde des Flügelspielers ging es eigentlich nur um diese Frage. Dann aber kam der Einbruch. Von einem 100-Millionen-Euro-Verkauf ist man wohl weit weg – doch Wechselgerüchte nach England halten sich rund um Gittens weiterhin.

Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund bereits nach einem Nachfolger für den 20-Jährigen sucht. Und offenbar hat man jemanden gefunden. Allem Anschein nach hat der BVB ein Auge auf ein brasilianisches Juwel geworfen.

Borussia Dortmund kämpft um Brasilien-Juwel

Luighi heißt der 19-jährige Brasilianer, der mehreren Top-Klubs aus Europa den Kopf verdreht. Der Flügelspieler spielt derzeit bei Palmeiras und könnte der nächste brasilianische Export-Schlager werden, der in Europa sein Glück versucht.

Auch der BVB soll sich in der Verlosung befinden. Das jedenfalls berichtet die britische „Sun“. Demnach zeige Borussia Dortmund ernstes Interesse an Luighi, um einen Ersatz für Jamie Gittens zu haben, sollte es diesen im Sommer in die Premier League ziehen.

Vertrag erst kürzlich verlängert

Viel Spielpraxis kriegt Luighi bei den Profis von Palmeiras zwar noch nicht, dennoch reichte es für einen neuen Mega-Vertrag. Erst kürzlich unterschrieb er ein Arbeitspapier bis 2029. Die Idee dahinter dürfte allerdings kein langfristiger Verbleib sein, sondern eher ein Argument, um die Ablöse nach oben zu treiben.

Laut des Berichts sei bei der Vertragsverlängerung eine Ausstiegsklausel von über 80 Millionen Euro vereinbart worden! Allerdings ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Verein so viel auf den Tisch legt. In der Vergangenheit ließ sich Palmeiras beispielsweise von Chelsea bei Estevao von einer festgeschriebenen Ablöse über 70 Millionen Euro auf knapp 34 Millionen runterhandeln.

Borussia Dortmund im Fernduell

Klar ist aber auch, dass der BVB mit seinem Interesse an Luighi nicht alleine ist. Auch Arsenal London soll reges Interesse am Teenager zeigen, genauso wie Inter Mailand. Ob es im Sommer zu einem Wechsel nach Europa kommt, bleibt abzuwarten.