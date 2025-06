Erling Haaland: Ist es endlich so weit? Ex-BVB-Star vor Hammer

Mit gerade einmal 24 Jahren gehört Erling Haaland schon seit Jahren zu den besten Stürmern im Weltfußball. Niemand traut sich, dem Ex-BVB-Star Grenzen zu setzen. Es ist bereits sicher, dass sein Name in die Geschichtsbücher des Fußballs eingehen wird.

Nach seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City brach er in seinem ersten Premier-League-Jahr alle Rekorde. Mit 36 Toren stellte er die bisherige Bestmarke für die meisten Treffer in einer Saison ein. Doch eines fehlt Erling Haaland noch: Erfolge mit der Nationalmannschaft. Und genau diese könnten jetzt folgen.

Erling Haaland: Führt er Norwegen an die Spitze?

Um zu den ganz Großen des Fußballs zu zählen, wird von Haaland erwartet, auch mit der Nationalmannschaft Erfolge zu feiern. Doch mit Norwegen ist das alles andere als einfach. Im Vergleich zu Top-Nationen fehlt es Norwegen an der Leistungsdichte.

+++ Borussia Dortmund: Transferduell mit den Bayern! Wer bekommt dieses Top-Talent? +++

Bislang konnte Haaland noch an keinem großen Turnier wie einer EM oder WM teilnehmen. Doch die Chance ist greifbar nah: Vier Spiele, vier Siege – in der WM-Qualifikation läuft es perfekt für Norwegen. Dank Haaland und seiner Tore lebt der Traum von der Weltmeisterschaft.

Norwegens Traum naht

Am Freitag (6. Juni) fertigte Norwegen Italien mit 3:0 ab – die vermeintlichen Favoriten der Gruppe. Norwegen spielte die Italiener regelrecht her. Und Haaland? Er erzielte dabei den dritten Treffer. Es sah für die Italiener so übel aus, dass Nationalcoach Spalletti im Anschluss sogar entlassen wurde. In Norwegen hielt die Erfolgswelle dagegen an. Auch am Montagabend (9. Juni) gewann man gegen Estland mit 1:0. Genetzt hat – wer auch sonst – Erling Haaland.

Hier mehr News für dich:

Nach vier Spielen ist man mit 12 Punkten Gruppenerster. Zweiter ist Israel mit 6 Punkten aus drei Spielen. Italien hat nur drei Punkte, allerdings auch noch zwei Spielen weniger als Norwegen. Mit einer Tordifferenz von plus elf hat Norwegen aber alles in der eigenen Hand. Gewinnen sie ihre Spiele, werden sie als Gruppen erster das WM-Los ziehen – und Erling Haaland bestreitet sein erstes großes Turnier mit der Nationalmannschaft.