„Kampf der Realitystars“: Irre Ansage! DAS kassiert Serkan für seine Teilnahme

Der Wettstreit am thailändischen Strand geht in die vierte Runde. Bei „Kampf der Realitystars“ buhlen die Teilnehmer wieder um das Preisgeld von 50.000 Euro. Moderiert wird die RTL2-Sendung auch 2023 wieder von Cathy Hummels. Und schon in der ersten Folge am Mittwochabend (12. April) werden einige Details der Kandidaten enthüllt.

Neben TV-Bekanntheiten wie Manni Ludolf, Antonia Hemmer oder Paul Janke ist auch „Bachelor in Paradies“-Teilnehmer Serkan Yavuz beim „Kampf der Realitystars“ dabei. Bereits zu Beginn verrät der 30-Jährige ein gutgehütetes Geheimnis.

„Kampf der Realitystars“-Teilnehmer spricht über Gage

Hochmotiviert und voller Siegeswillen kommt Serkan Yavuz als erster in die Sendung. Nachdem er sich kurz vorstellt, spricht er sofort über ein eher verpöntes Thema: Die Gage. Normalerweise bewahren die Teilnehmer von TV-Formaten Stillschweigen darüber, wie viel sie für ihre Teilnahme kassieren.

Doch Serkan scheint kein Problem damit zu haben, seine Finanzen offenzulegen. „Ich habe mich jedes mal gefragt, wenn ich die Staffel geguckt habe: ‚Wie hat es diese Pappnase in die Show geschafft und ich nicht?‘. Dann dachte ich, dass ich mein letztes Ass aus dem Ärmel ziehe: Ich mache das für nur einen Euro.“ Wie bitte? Nur einen Euro Gage?

Tatsächlich bekommt er dann im Interview eine Euromünze von der Redaktion in die Hand gedrückt und lächelt daraufhin zufrieden in die Kamera. Ob das wirklich stimmt, wird jedoch Serkans Geheimnis bleiben.

Zuschauer freuen sich über seine Teilnahme

Während der ein oder andere Kandidat eher für lange Gesichter bei den Zuschauern sorgt, sind diese von dem Auftreten des 30-jährigen aus Regensburg begeistert. Auf Instagram feiern sie Serkan schon nach der ersten Folge. Unter dem Hashtag #teamserki sprechen ihm einige Fans ihre Treue aus:

„Wie konnte er nur so wenig Gage bekommen? Er hätte definitiv die Höchste verdient!“

„Eine Bereicherung für diese Show, er hätte einiges an Gage verdient.“

„Richtig geiler Typ! Der macht sicher ordentlich Stimmung da.“

„Serkan hätte für mich definitiv die höchste Gage verdient! Ich freue mich so sehr, dass er dieses Jahr endlich dabei ist! Bringt jede Menge Spaß, ist immer ehrlich und totales Entertainment.“

Neue Folgen von „Kampf der Realitystars“ kommen jeden Mittwochabend ab 20.15 Uhr bei RTL2 oder auch in der Mediathek bei RTL+.