Mallorca-Star Isi Glück bald bei „Let’s Dance“? Teilnahme hätte bittere Folgen für alle Fans

Isi Glück hat es als Entertainerin inzwischen längst über die Grenzen von Mallorca geschafft. Zwar ist sie Sängerin natürlich weiterhin dem Ballermann-Publikum treu ergeben und tritt regelmäßig im Megapark auf, doch auch anderen Formaten gegenüber ist sie immer offener.

Zuletzt war die 33-Jährige in der Reality-Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen und bei der Mallorca-Ausgabe vom „ZDF-Fernsehgarten“ durfte Isi Glück am 14. Juli natürlich auch nicht fehlen. Dort zeigte die „Oberteil“-Interpretin jedoch auch überraschende Talente beim Tanzen, sodass Fans nun eine brennende Frage auf der Zunge liegt: Wird Isi Glück bald bei „Let’s Dance“ teilnehmen?

Isi Glück träumt von „Let’s Dance“-Teilnahme

Beim ZDF-Fernsehgarten stellte Moderatorin Andrea Kiewel Co-Moderator Joachim Llambi die beiden Ballermann-Künstler Isi Glück und Lorenz Büffel vor eine schwierige Aufgabe. Denn nach ihrer Performance wartete auf die beiden noch eine weitere Darbietung – aber nicht am Mikro.

Bei der Tanz-Challenge „Salsa meets Discofox“ sollten die beiden Musiker gegeneinander antreten und sie hatten nur 40 Minuten Zeit, um sich die Tanzschritte einzuprägen. Um diese Aufgabe überhaupt bewältigen zu können, bekamen sie Profis an die Seite gestellt und zwar keine Geringeren als das „Let’s Dance“-Traumpaar Renata und Valentin Lusin.

Bei der finalen Aufführung vor Publikum glänzen Lorenz Büffel und Renata Lusin mit einer schönen Hebefigur, doch auch Isi Glück und Valentin Lusin gelingt eine gute Performance. Die Jury aus Llambi sowie den ehemaligen „Let’s Dance”-Teilnehmern Mickie Krause und Knossi verteilen an beide Tanzpaare 28 Punkte. Am Ende entscheidet das Publikum mittels lauterem Applaus. Und somit lauteten die Sieger am Ende Isi Glück und Valentin Lusin. Doch ist dieser kleine Auftritt erst der Anfang von etwas Großem?

Monatelang kein Auftritt?

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan nun wissen: „Hast du schon eine Anfrage von Let’s Dance erhalten?“ Und Isi Glück antwortet sofort begeistert: „Das wäre schon toll, da mal mitzumachen!“ Allerdings gibt die Ballermann-Sängerin auch zu verstehen, dass ihre Teilnahme drastische Folgen haben würde. „Aber auch krass, weil ich 3-4 Monate Auftritte absagen müsste. Wir warten mal ab, ob sich dieser Traum irgendwann erfüllt.“

Für die Fans könnte es also sowohl eine tolle wie auch schlimme Zeit werden. Aber Isi Glück ist offenbar bereit für ein neues Abenteuer und eine Anfrage von RTL.