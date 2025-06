„Let’s Dance“-Star Christine Neubauer meldet sich zurück – „Wieder auf den Beinen“

Lange hat man nach ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ nichts von ihr gehört – nun zeigt sich die Schauspielerin wieder in der Öffentlichkeit. Dabei hat sie offenbar einiges hinter sich, das sie bewusst zunächst aus dem Rampenlicht heraustreten ließ.

Fans fragen sich: Was war los mit Christine Neubauer? Die Antwort darauf liefert sie nun selbst – und spricht dabei ganz offen über eine Phase, die sie gesundheitlich stark herausgefordert hat.

„Let’s Dance“-Star Christine Neubauer meldet sich zurück

Grund für ihre Internet-Abstinenz war eine, wie sie es beschreibt, „lästige“ Krankheit. Auf Instagram schreibt sie dazu: „Wieder auf den Beinen nach meiner Bronchitis… so lästig! Hoffe, ihr seid gesund und könnt die Feiertage richtig auskosten!“ In diesem Zuge veröffentlicht sie zugleich ein Foto auf dem sie glücklich in die Kamera strahlt.

+++ „Let’s Dance“-Star über erstes Mal – „Unvergesslich“ +++

Darauf spaziert sie gemeinsam mit ihrem Hund durch die verspielten Gassen ihrer Wahlheimat Mallorca – wie immer natürlich top gestylt. Sie trägt ein rotes Oberteil mit blauen und weißen Knopfdetails. Diese spiegeln sich auch in ihrer blauen Stoffhose wieder. Abgerundet wird das ganze durch farblich passende Sandalen, eine Sonnebrille und einen Anglerhut.

Die Fans sind hellauf begeistert

Auch ihren Fans fällt das Styling sofort ins Auge. „Du siehst wie immer stylish und super hübsch aus“ und „Oh, Christine, was für ein mega Outfit“, lauten dabei nur einige der vielen Kommentare. Doch das ist bei weitem nicht das einzige Thema in den Instagram-Kommentaren – auch Christines Gesundheit gibt allen Grund zur Freude:

„Eine Bronchitis ist wirklich super nervenaufreibend, ich bin so erleichtert, dass es Dir inzwischen wieder besser geht!“

„Freut mich, dass es dir wieder gut geht!“

„Wie schön, dass du zurück bist!“

„Dann weiterhin schöne Zeit und viel Gesundheit!“

„Wow du bist so schön wie immer! Und toll, dass du wieder gesund bist!“

Christine Neubauer ist damit ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig Gesundheit ist. Dass sie super fit ist, stellte sie zuletzt bei „Let’s Dance“ unter Beweis. Dort schwang sie bis vor wenigen Wochen noch gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin das Tanzbein – letztendlich belegte sie einen stolzen fünften Platz!