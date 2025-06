„Let’s Dance“-Star über erstes Mal – „Unvergesslich“

Nach Wochen voller Auftritte und Projekte lassen die „Let’s Dance“-Stars Christina (35) und Luca Hänni (30) bei einem Familienurlaub unter der Sonne die Seele baumeln.

Auch ihre kleine Tochter, die gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, ist mit von der Partie. Jetzt lassen die beiden ihre Fans an einem ganz besonderen Moment teilhaben: Sie erlebten im Urlaub ein erstes Mal, das für sie „unvergesslich“ bleibt.

„Let’s Dance“-Stars genießen die erholsame Zeit

Zum ersten Mal verbrachten sie gemeinsam mit der Kleinen Zeit im Sand. Auf Instagram zeigen sie bunte und fröhliche Familienfotos von der Auszeit.

Ihre kleine Tochter zieht in einem süßen Kleid und Blümchenmütze die Blicke auf sich, während sich die „Let’s Dance“-Profitänzerin im grünen Bikini freudesstrahlend präsentiert.

Nach einer intensiven Phase voller Arbeit und Auftritte hat das Ehepaar diese Pause dringend nötig. Nun genießen sie die Sonne, die gemeinsame Zeit und diese ganz besonderen ersten Momente mit ihrer kleiner Tochter.

Christina Hänni erlebt noch ein weiteres seltenes Highlight

In einem weiteren Reel gewährt der „Let’s Dance“-Star einen ganz anderen Einblick. Für ihn ist es ein ganz ungewöhnlicher Moment. In einem weißen Bikini liegt Christina Hänni entspannt auf der Strandliege, zwinkert in die Kamera und schreibt humorvoll: „Ein bisschen gewöhnliche Me-Time. Diese Aufnahme hat Seltenheitswert.“

Ihre Fans sind regelrecht entzückt von ihrem Urlaubsreel. Ein Anhänger merkt fasziniert an: „Du siehst entspannt und so hübsch aus, liebe Christina! Ich wünsche euch drei noch einen wunderschönen Urlaub.“

Während eine weitere Userin kommentiert: „Wunderschöne Frau, feine Mama.“ Ein anderer Fan sticht sofort ihre schlanke und sportliche Figur ins Auge: „Hammer Body, Christina. Du schaust mega toll in deinem Bikini aus.“

Der „Let’s Dance“-Star zeigt sich wie gewohnt: bodenständig, offen, sympathisch. Und sorgt bei seinen Fans für große Freude. Es bleibt spannend, welche nächste Überraschung Christina Hänni mit ihren Anhängern teilt.