Cathy Hummels: Traurige Gewissheit – auch die letzte Kreditkarte ist weg

Wer es schon einmal erlebt hat, weiß, wie schlimm es ist, wenn der eigene Geldbeutel plötzlich weg ist. Denn trotz aller Warnungen bewahrt man in seinem Portmonee alles auf, was für einen wichtig ist. Personalausweis, Führerschein, Bankkarte, Kreditkarte, Bargeld – alles. Umso dramatischer, wenn all diese Dinge im Urlaub oder auf Reisen abhandenkommen. Cathy Hummels weiß davon ein Liedchen zu singen.

Die Ex von BVB-Champions-League-Held Mats Hummels befand sich gerade am Flughafen von Miami, als sie den Verlust bemerkte. Ob geklaut oder verloren? Schwierig zu sagen. Im Endeffekt kommt es aber auf das selbe hinaus: Cathy Hummels‚ Wertsachen sind futsch.

Cathy Hummels wird am Flughafen beklaut

Via Instagram meldete sich die Moderatorin nun zu Wort und schildert ihre Gemütslage. Spoiler: Besonders erheitert wirkt Frau Hummels nicht. „Mein Geldbeutel wurde leider nicht gefunden. Das heißt, jetzt sind nicht nur meine zwei Kreditkarten kaputt, sondern mein Personalausweis ist weg, mein Führerschein ist weg, meine Versicherungskarte ist weg, und die letzte Kreditkarte, die ich wenigstens noch irgendwie in dem Automaten hätte einsetzen können. Ich frage mich echt, wo ich meinen Kopf gelassen habe“, wirkt Cathy ziemlich zerknirscht.

Doch vielleicht können ja die Fans helfen. So bittet Cathy die Follower, die gerade zufällig auch in Miami sind, die Augen offenzuhalten. Es gebe sogar eine Prämie. „Das Geld könnt ihr behalten, es ist Finderlohn.“

Nach Hause nach München hat es Cathy aber glücklicherweise auch ohne Geldbeutel geschafft. Sie müsse nun Anzeige erstatten. Sie sei zwar mit den USA in Kontakt, ob doch vielleicht etwas abgegeben worden sei, die Hoffnung geht jedoch „geht gegen null“. „Das ist ziemlich bitter“, so Cathy. Zum Glück hatte sie aber noch ihren Reisepass. Sonst wäre es mit der Ausreise wohl auch deutlich schwerer geworden.