Drama um Cathy Hummels – jetzt spricht sie Klartext

Die Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (37) hat gerade mit einem ziemlich unangenehmen Problem zu kämpfen. So steckt sie im Ärger um eine nicht bezahlte Rechnung.

Es geht um eine Summe von 13.000 Euro für eine Malerin, die unter anderem Rosen in ihrem Treppenhaus in ihrer neuen Villa in München-Schwabing verewigt hat. Doch die Influencerin ist mit dem Ergebnis offenbar nicht zufrieden und verweigert die Zahlung. Stattdessen soll sie bereits einen neuen Maler engagiert haben.

Nun wurde die Sache vor dem Landgericht München verhandelt. Am Tag nach dem Prozess meldete sich Cathy Hummels auf Instagram in einem Reel zu Wort und nahm kein Blatt vor den Mund.

Cathy Hummels ruft zu Respekt auf

Sie kritisierte scharf die Berichterstattung über den Gerichtstermin. Ganz offen und ehrlich nahm sich Cathy Hummels Zeit, um die aktuelle Situation ein wenig zu erklären.

„Hierbei handelt es sich um eine rein private Angelegenheit zwischen mir als Auftraggeberin und einer Dienstleisterin. Der gestrige Gerichtstermin war nötig, um alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und offene Fragen konstruktiv zu klären und eine friedvolle Lösung herbeizuführen.“

Zudem betonte sie, dass sie aus Respekt gegenüber allen Beteiligten keine weiteren Kommentare abgeben werde. Für Cathy Hummels ist das Thema offenbar mehr als nur ein kleines Ärgernis. Nach dem Prozessauftakt vor dem Landgericht München am 11. Juni geht die Verhandlung aufgrund fehlender Einigung am 9. Juli in eine weitere Runde.