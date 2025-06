Cathy Hummels: Es ist so weit – langersehnter Traum geht in Erfüllung

Dass Cathy Hummels gerne vor der Kamera steht, ist nichts Neues. Doch jetzt will sie mehr. Statt Interviews auf dem roten Teppich zu geben oder Fashion-Content auf Instagram zu liefern, heißt es jetzt für sie: Film ab! Die Influencerin, Moderatorin und Unternehmerin wagt einen weiteren Schritt in Richtung Schauspielerei.

Und das nicht irgendwo, sondern in einer der bekanntesten ARD-Telenovelas.

Cathy Hummels: Endlich geht ihr Traum in Erfüllung

Cathy Hummels goes „Sturm der Liebe“! Die Unternehmerin durfte nun eine Gastrolle in der ARD-Serie übernehmen. Drei Drehtage hatte sie, zwei Folgen lang ist sie zu sehen – und zwar als sie selbst. Cathy Hummels checkt in der Serie als Single im Hotel „Fürstenhof“ ein, um eine Auszeit vom Datingstress zu nehmen.

Ein bisschen Selbstironie schwingt mit, schließlich ist sie seit der Trennung von Fußballprofi Mats Hummels offiziell solo unterwegs. Und: Auch wenn es eine Gastrolle ist, sie meint es ernst. „Ich lerne sehr gerne Text und es war schon immer mein Traum, Schauspielerin zu werden. Das habe ich schon früher in sämtliche Poesiealben von Freundinnen geschrieben“, sagt Cathy gegenüber der „Bild.“

Cathy Hummels will hoch hinaus

Am Set sei sie herzlich empfangen worden, erzählt Cathy. Aber obwohl sie eigene Erfahrung im Thema Dating mitbringt, war die Rolle strikt gescriptet. Für Improvisation war kein Platz, doch das hat sie offenbar nicht gestört. „Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht“, so die 37-Jährige.

Ganz neu ist das Schauspiel nicht. Cathy hatte bereits Auftritte im „Traumschiff“ und bei „Unter Uns.“ „Sturm der Liebe“ ist für Hummels aber die bislang größte und wie sie selbst sagt anspruchsvollste Produktion.

Klar ist: Cathy Hummels will mehr davon. Die Rolle in der Telenovela war kein Ausflug, sondern Teil eines größeren Plans. Ihre Social-Media-Karriere läuft zwar weiter, doch ihr Herz schlägt längst auch für die Schauspielerei.