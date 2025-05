Cathy Hummels: Statt Ehering – DAS ist ihr treuer Begleiter

Cathy Hummels’ aufmerksamen und treuen Instagram-Fans wissen längst: Bei ihr ist immer mit einer Überraschung zu rechnen.

Ob im Kreis ihrer Liebsten, im entspannten Urlaub oder in der Küche voller Leidenschaft – die 37-Jährige zeigt ihren 685.000 Followern immer wieder neue und überraschende Facetten von sich.

Aktuell zeigt sie eine bedeutende Konstante ihres Lebens, auf die sie niemals verzichten möchte. Voller Begeisterung teilte sie es mit ihren Fans. Was genau durften sie dabei bestaunen?

Cathy Hummels zeigt Einblicke in ihr Workout

In festen Händen sein und nur einen Ring am Finger tragen? Viel zu langweilig! Cathy Hummels dachte sich: Warum nicht gleich zwei Ringe schnappen und durch die Luft wirbeln?

In einem engen schwarzen Sporttop und einer schicken Leggings zeigte sie dabei einmal mehr ihr beeindruckendes sportliches Talent. Ob enge Klimmzüge oder ausdauerndes Hin-und-Her-Schwingen – mit Cathy Hummels’ Oberarmkraft kein Problem!

Völlig euphorisch strahlt sie in die Kamera und auch ihre geschriebenen Zeilen drücken ihre Begeisterung aus. So teilt Cathy Hummels eine Ankündigung und stellt ihren Fans zwei brisante Fragen.

„Kein Ring am Finger, aber zwei in den Händen. Aber ich bin nicht nur zum Spaß hier. Mein Team @eventsbych und ich scouten hier am Mondsee eine Location für meine #balanceboostdays im Juni. Wart ihr schon mal am Mondsee? Welche Aktivitäten gibt es für meine VIPs in der Gegend?“, lautet ihre aktuelle Botschaft.

Aktueller Instagram-Beitrag von Cathy Hummels: Sie teilt eine Überraschung mit ihren Followern.

Ihre Fans reagieren ganz unterschiedlich

Die Reaktionen ihrer Anhänger lassen nicht lange auf sich warten! Sie fallen alles in allem bunt gemischt aus. Zahlreiche Fans feiern sie, während andere auch negative Kommentare in Bezug auf sie und ihr Event an sie richten. „Du siehst fantastisch aus. Lass die Leute reden. Die wissen es nicht besser“, lässt ein männlicher User sie wissen.

Während eine andere Dame kommentiert: „Für deine VIPs? Geht es eine Runde kleiner? Sonst kann man Golfen, Reiten und Segeln.“

Und ein Fan zeigt sich überwältigt: „Schöne Cathy! Ich kann mir schon denken, um welche Location es geht. Sehr cool! Wir sind an den Wochenenden oft dort. Ich kann euch Bergsteigen, SUP Paddeln auf dem See, Eisbaden, Golfen, Yoga am See empfehlen! Alles schon getestet.“

Doch was hat es mit den Balanceboostdays eigentlich auf sich? Hier stehen die mentale und körperliche Gesundheit im Fokus. Mit abwechslungsreichen Workouts, zuckerfreier, gesunder Ernährung, Achtsamkeitsübungen, entspannenden Treatments und starken Partnern bietet die Moderatorin ein sehr vielfältiges Event. Dabei wird Cathy Hummels wie gewohnt zahlreiche Stars als Gäste begrüßen, die gemeinsam mit ihr entspannt und inspirierende Tage genießen.