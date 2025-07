Cathy Hummels tritt im „Bierkönig“ auf: Kurz danach sehen es alle

Wer auf den großen Bühnen im „Bierkönig“ oder dem „Megapark“ bestehen möchte, der muss ein verdammt dickes Fell mitbringen – das Publikum am Ballermann ist gnadenlos! Diese Erfahrung musste auch Cathy Hummels machen (wir berichteten).

Und kurz nach ihrem Auftritt passierte dann das, womit die meisten wohl ohnehin schon gerechnet hatte: Cathy Hummels kassierte einen fiesen Shitstorm in den sozialen Netzwerken! Dabei kam sie schon beim „Bierkönig“-Publikum nicht sonderlich gut an.

Cathy Hummels steht mit Calvin Kleinen auf der Bühne

Cathy Hummels hat eine neue Rubrik im ProSieben-Boulevardmagazin „taff“. Die Rubrik heißt „Cathys erstes Mal“. Im Rahmen dessen musste die Ex von Mats Hummels erstmalig an den Ballermann. Sie performte dort mit Malle-Vollprofi Calvin Kleinen.

„Es hat so viel Spaß gemacht, aber eine Karriere am Ballermann ist ausgeschlossen. Denn wenn die Ballermann-Stars ins Bett gehen, stehe ich normalerweise auf. Dieser Job ist wirklich krass. Man sagt auch: Es ist die härteste Bühne der Welt und das stimmt. Mein Mikro ging zu Beginn nicht und da kam der ein oder andere Buh-Ruf“, resümierte Hummels später in den sozialen Netzwerken selbst.

Cathy Hummels kassiert fiese Kommentare

„Na ja, Leute, ihr kennt mich – ich habe durchgezogen und das Beste draus gemacht. Wir haben das gemeinsam gerockt und es war GEIL!“, fand Cathy trotz aller Umstände noch positive Worte. Doch positive Worte gab es von den meisten ihrer Follower eher nicht. „Mein Gott, wie tief kann man sinken. Ihr Sohn wird sich in Grund und Boden schämen, wenn er das später mal sieht“, findet eine Person. „Wie verzweifelt muss sie sein“ und „Moderieren war ’ne Katastrophe und jetzt singen; bitte lass es einfach“, heißt es weiterhin.

Doch einige andere bewundern die Influencerin auch für ihren Mut – zum Beispiel Ballermann-Sängerin Isi Glück: „Respekt, Cathy“, schreibt die 34-Jährige, die selbst Woche für Woche im „Megapark“ auftritt. „Das macht wirklich keinen Spaß mehr. Diese ganzen negativen Kommentare“, findet eine andere Person.

Doch Cathy Hummels ist Shitstorms leider bereits gewohnt – und jedem recht machen, kann sie es ohnehin nicht.