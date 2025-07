Pikante Anspielung im „Fernsehgarten“? Fans erkennen es sofort

So viel Frost war selten so heiß! Beim ZDF-„Fernsehgarten“ ging es am Sonntag (20. Juli) unter dem Motto „Ice Ice Baby“ eigentlich um Abkühlung, doch Moderatorin Andrea Kiewel (59) sorgte mit einer Aktion für regelrechte Hitzewallungen.

Zuerst wirkt alles ganz harmlos. Eis-Challenges, Planschbecken, Schlagerbeats – eben das volle „Fernsehgarten“-Sommerpaket. Doch dann kommt Olaf, der kultige Schneemann aus Disneys „Die Eiskönigin“, auf die Bühne gewackelt. Niedlich? Von wegen!

„Fernsehgarten“-Star mit frecher Anspielung?

Plötzlich wird es richtig pikant. Kiwi stellt sich kommentarlos vor Olaf, greift seine Arme und legt sie um ihren Bauch. Dabei grinst sie schelmisch in die Kamera – und schon begreifen die Zuschauer: Das ist kein Zufall, das ist eine freche Anspielung!

Andrea Kiewel spielt auf den viralen Coldplay-Kuss-Skandal an, der derzeit das Netz lahmlegt. Zur Erinnerung: Beim Coldplay-Konzert in Foxborough wurden Tech-Boss Andy Byron und seine Personalchefin innig auf der Kiss-Cam gezeigt. Blöd nur: Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander!

Als die Kamera ran zoomte, versteckte sich Byron hinter einer Barriere, während seine Begleiterin ihr Gesicht bedeckte. Coldplay-Frontmann Chris Martin kommentierte die Szene mit einem süffisanten „Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach nur schüchtern“. Das Netz explodierte. Das Video ging weltweit viral. Aber zurück zum „Fernsehgarten“.

Im Netz kochen die Reaktionen hoch. Ein User auf X schreibt: „Kiewel lässt sich von Olaf befummeln und stellt das Coldplay-Video nach – verstört mich auf allen Ebenen.“ Ein anderer spottet: „Olaf will das nicht“. Ein weiterer kommentiert: „Sowas Seltsames, im Fernsehgarten diese CEO-Kiss-Cam-Szene von Coldplay zu übernehmen.“