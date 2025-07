Mitten beim Coldplay-Konzert fliegt ihre Affäre auf

Ein Coldplay-Konzert im Gillette Stadium, Foxborough, sorgt für Aufregung. Der Grund? Ein peinlicher Moment auf der „Kiss Cam“. Andy Byron (54), CEO des Tech-Unternehmens Astronomer, wurde in einer innigen Umarmung mit Kristin Cabot, seiner Personalchefin, erwischt. Pikant: Beide sind verheiratet, aber nicht miteinander.

Die Kamera zoomte genau im richtigen Moment heran. Byron, überrascht, versteckte sich hinter einer Barriere, während Cabot ihr Gesicht bedeckte. Die Menge reagierte mit Lachen und Staunen. Selbst Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen.

Skandal beim Coldplay-Konzert

„Oh, schaut euch die beiden an. Okay, kommt schon. Alles in Ordnung? Entweder haben sie eine Affäre oder sie sind einfach nur sehr schüchtern. Ich bin mir nicht ganz sicher”, so der Sänger. Das Video ging sofort viral, verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf TikTok und X.

+++ Auch für dich spannend: Schock für Coldplay-Sänger: Auftritt wurde ihm zum Verhängnis +++

In kürzester Zeit sammelte es Millionen Aufrufe. Dabei spekulieren die Zuschauer wild über die Beziehung der beiden, zumal Andy Byron mit Megan Kerrigan Byron verheiratet ist. Kein Wunder, dass das Netz wenig Mitleid zeigte.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Sie hätten es nicht schlechter spielen können“, lautet ein Kommentar. Auch spöttische Bemerkungen über Affären am Arbeitsplatz dürfen nicht fehlen.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Trotz des Aufruhrs haben weder Byron noch Cabot oder Astronomer eine öffentliche Stellungnahme abgegeben.