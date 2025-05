Urlaub auf Ibiza wird zum „Horror“ – Touristin hält Schock-Szenen fest

Der Sommer steht vor der Tür und für viele damit auch der langersehnte Urlaub. Ob mit dem Auto im eigenen Land verreisen oder im Flugzeug in ein fernes Land fliegen – Hauptsache raus aus dem Alltag und die Seele baumeln lassen. Doch nicht immer ist alles so entspannt.

Denn gerade die Anreise wünschen sich viele Reisende ohne Probleme und Komplikationen, damit der Urlaub gemütliche startet. Eine Touristin musste aber nun das genaue Gegenteil erleben. Sie berichtet von einem wahren Horror-Flug auf eine ziemlich beliebte Insel.

Dieser Urlaub startete unschön

Wie die britische Online-Zeitung „Independent“ berichtet, geriet ein Flug von London nach Ibiza ganz schön außer Kontrolle. Einige Passagiere hatten sich nämlich offenbar nicht unter Kontrolle. Das erzählt zumindest Erika Barrachina. „Ich hatte Angst, ein Flugzeug voller englischer Tiere“, schreibt sie im Netz über ihren Start in den Urlaub, der ein „echter Horror“ war.

+++Urlauber auf 180 wegen Handgepäck-Irrsinn – Verbraucherschutz reagiert+++

Doch das war noch lange nicht alles. In einem TikTok-Clip zeigt sie die äußerst chaotische Stimmung an Bord des Urlaubs-Fliegers – es wird unter anderem wild geschrien und gepfiffen. Auch von einer Prügelei im Flugzeug und exzessiven Alkoholkonsum berichtet die auf Ibiza lebende Frau weiter. Das Ganze sei so sehr ausgeartet, dass die Flugbegleiter an ihrer Arbeit gehindert wurden. Wie das Onlineportal weiter schreibt, sei die Maschine dann sogar von der Polizei in Empfang genommen – was die Fluggesellschaft bereits bestätigt hat.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mehr News:

Ibiza steht aktuell – wie viele andere spanische Inseln – vor der großen Herausforderung namens Massentourismus. So soll es auch schon mehrere Proteste von Bewohnern gegen die Auswirkungen des Tourismus auf ihre Region gegeben haben. Sie fordern unter anderem Maßnahmen gegen steigende Besucherzahlen und die damit verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Probleme. Airbnb hat da bereits ein erstes Zeichen gesetzt. Um was es da genau geht und wie es deinen Urlaub betrifft, kannst du hier nachlesen.