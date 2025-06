Bürgergeld-Empfänger verschenkt Auto – „Sch*** auf die paar Euro!“

Die Zuschauer sind baff: Bürgergeld-Empfänger Elvis verschenkt ein Auto! Doch wie kann jemand, der selbst kaum über die Runden kommt, so großzügig sein?

„Hartz und herzlich“-Star Elvis sorgt wieder für Gesprächsstoff. Das Benz-Baracken-Urgestein lebt von staatlicher Hilfe und bessert mit einem Minijob auf. Trotzdem überrascht er seinen Kumpel Jens mit einem Auto. Das Skurrile: Der Wagen gehört eigentlich seinem Sohn Martin.

Bürgergeld-Empfänger zeigt große Geste

Stolz erzählt Elvis von seiner Aktion. Er habe seinem Kumpel Jens etwas Gutes tun wollen, deshalb schenkt er ihm ein Auto. Der Polo war Martins erster Wagen, doch Elvis sieht darin kein Problem. „Wenn ich das verkaufe, bekomme ich ein paar Euro – scheiß auf die paar Euro!“, meint er selbstbewusst.

+++ Auch für dich spannend: Bürgergeld: Arbeitsloser will auf Mallorca leben – Jobcenter darf zahlen +++

Doch wie kann er sich das leisten? Immer wieder werfen Zuschauer RTL2 vor, die Protagonisten finanziell zu unterstützen. Der Sender weist das zurück. Auch bei Petra und Pascals Anwaltskosten sei man nicht eingesprungen. „Wie ist es möglich, dass du soviel verschenken kannst, wo ihr doch so wenig habt?“, fragen sich Fans auf TikTok.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Elvis’ Antwort: „Wer das nicht weiß oder so hinbekommt wie wir, der macht was falsch. Der achtfache Vater feiert sich selbst für die Aktion, während sein Sohn Martin nur zusehen kann. Was wohl Martin über die großzügige Aktion seines Vaters denkt?

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags ab 17.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.