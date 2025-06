Bei Konzert – Katy Perry sorgt mit Fan-Aktion für Aufsehen

Katy Perry tourt derzeit durch Australien. Seit dem 4. Juni gibt sie Konzerte in verschiedenen Städten. Der letzte Auftritt findet am 30. Juni in Adelaide statt.

Während eines Konzerts sorgt die Sängerin jedoch nicht nur musikalisch, sondern auch mit ihrem Verhalten für Diskussionen.

Katy Perry: Zwischenfall bei Konzert

Bei einem ihrer Auftritte hielt ein Fan eine Labubu-Puppe in die Höhe. Laut „Watson.de“ reagierte Katy Perry prompt und schlug das Kuscheltier mit dem Mikrofon aus der Hand. Dabei sang sie weiter ihren Song „I’m Still Breathing“. Die Szenen sind aktuell bei TikTok zu sehen.

Anschließend erklärte die Sängerin unmissverständlich: „Keine Labubus!“ Stattdessen verteilte sie Schokoladenkekse der Marke Tim Tam an ihre Fans.

Die Labubu-Puppen aus China sind derzeit bei vielen Menschen äußerst beliebt. Katy Perry scheint jedoch keine Zuschauer zu schätzen, die diese Plüschtiere zu ihren Konzerten mitbringen. Ihre Ablehnung löste auf Social Media eine hitzige Debatte aus. Besonders auf Tiktok kritisierten viele Nutzer ihr Verhalten.

Reaktionen auf Katy Perrys Fan-Aktion

Einige Fans reagierten enttäuscht. Ein Tiktok-Nutzer schrieb: „Ich bin überrascht, dass Katy hier so unverschämt ist.“ Viele empfanden ihr Verhalten als respektlos. Ein weiterer Kommentar lautete: „Das war unhöflich von ihr.“ Oder: „Es ist okay, Labubus nicht zu mögen, aber es einem Fan aus der Hand zu schlagen, der es dir schenken wollte, ist unfassbar.“

Viele Nutzer zeigten also Mitgefühl für den betroffenen Fan. Andere wiederum konnten ihr Verhalten verstehen. So schrieb jemand: „Endlich macht sie was dagegen, ich stimme ihr zu.“ Oder: „Liebe sie dafür.“

Der Fan, der die Labubu-Puppe dabeihatte, meldete sich selbst zu Wort. Laut „Daily Mail“ kommentierte er die Szene mit den Worten: „Oh mein Gott, das ist der Labubu, den sie geohrfeigt hat.“

Mit ihrer Ablehnung gegenüber Labubu-Puppen hat Katy Perry nun kontroverse Diskussionen ausgelöst, die ihre Tour begleiten.

