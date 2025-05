Katy Perry: Patzer vor Millionen – plötzlich muss die Crew eingreifen

Katy Perry gehört seit Jahren zur Pop-Elite. Hits wie „Firework“, „Roar“ oder „Teenage Dream“ haben sie weltweit bekannt gemacht und ihre ausgefallenen Outfits sind längst fester Bestandteil ihrer spektakulären Liveshows. Doch bei ihrem Auftritt in Las Vegas am Samstagabend (17. Mai) wurde es für die sonst so perfekt inszenierte Sängerin richtig brenzlig.

Denn was niemand erwartet hatte: Katy Perry steht plötzlich fast oben ohne da.

Katy Perry: Outfit-Patzer auf der Bühne

Huch? Plötzlich stand Katy Perry fast oben ohne da! Während ihres Auftritts zum Song „Part of Me“ öffnete sich plötzlich der BH der Sängerin – und das direkt vor Millionen Fans in Las Vegas! Perry sprintete noch über die Bühne, bis sie mitten im Song stoppte und ganz offen gestand: „Oh shit, mein BH fällt gleich ab.“ Doch anstatt in Panik zu verfallen oder sich hinter der Bühne zu verstecken, blieb die Sängerin cool.

Kurzerhand tanzte sie mit geöffnetem BH weiter – zur Begeisterung des Publikums. Perry gesellte sich zu ihren Tänzern, legte ein paar Moves hin und zeigte: Diese Show ließ sich von nichts stoppen. Mit einem schnellen Griff rettete sich die Sängerin dann und rief ihre Crew zur Hilfe.

Katy Perry: Plötzlich muss die Crew eingreifen

Schließlich rettete Katy Perrys Assistent ihr Outfit. Die Sängerin wandte sich im Anschluss witzelnd an ihre Fans: „Tut mir leid, Leute, ihr habt nicht so viel bezahlt.“

Ein TikTok-Clip des Moments ging wenig später viral. Und das nicht nur wegen des Patzers, sondern vor allem wegen Katy Perrys souveräner Reaktion. Die Sängerin zeigte, dass auch ein Fashion-Fail zur Show gehören kann, solange man ihn mit Humor nimmt. Ohne mit der Wimper zu zucken, setzte sie später den Song fort, als wäre nie etwas passiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katy Perry für überraschende Momente auf ihren Konzerten sorgt. Erst wenige Tage zuvor rührte sie Fans in Chicago mit einer ehrlichen Ansprache, wie das „People“-Magazin schreibt. „Ich dachte, ich wäre die meistgehasste Person im Internet“, sagte Perry sichtlich bewegt. „Aber ich denke, das ist falsch“, fügte der Popstar unter lautem Jubel der Menge hinzu.