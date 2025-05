Michael Wendler: Kurz vor seinem Bochum-Konzert ist die Enttäuschung groß

Am Samstag (24. Mai 2025) soll es wirklich so weit sein. Michael Wendler kehrt zurück nach Deutschland. In der Bochumer Discothek „Prater“ will der, in der Corona-Pandemie in Ungnade gefallene Schlagerstar (Wendler schoss sich mit gefährlichen Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen bei Geschäftspartnern und Fans ins Aus) sein Comeback geben.

Ein Comeback, an das viele schon nicht mehr geglaubt hatten. Hatte es doch wegen Michael Wendlers Aussagen immer wieder Proteste gegen den 52-Jährigen gegeben. Ein Festival in Griechenland wurde abgesagt, Ikke Hüftgolds Einsatz sorgte dafür, dass ein Konzert im Dorf Münsterland gestrichen wurde (hier alle Infos).

Michael Wendler reist ohne Laura Müller nach Bochum

Man darf also gespannt sein, wie sich Wendler am Samstagabend in Bochum präsentieren wird. Klar ist jedenfalls: Laura Müller wird nicht mit ins Ruhrgebiet reisen. Das verkündete die zweifache Mama nun selbst via Instagram.

So bleibe sie in der Zeit, in der ihr Gatte in Deutschland weilt, mit den beiden Kindern in den USA. Eine dicke Enttäuschung für die Ticket-Besitzer, die sich sicherlich gefreut hätten, das Only-Fans-Model mal wieder in Deutschland zu sehen.

Laura bleibt mit den Kids in den USA

Ganz alleine lässt der Wendler die Mutter seiner zwei kleinen Kinder aber nicht. So reist Lauras Familie als Unterstützung in die USA. Klar, dass die Freude groß ist, sah die Auswanderin ihre Familie doch das letzte Mal im Dezember vergangenen Jahres.

Spannend wird auch sein, wie Wendler in Bochum empfangen wird. In den sozialen Medien jedenfalls sind die Meinungen gespalten. Während sich einige auf den Auftritt des Sängers im „Prater“ freuen, gab es für die Bochumer Discothek auch reichlich Kritik. „Schlimm, dass ihr ihm eine Bühne gebt“, hieß es beispielsweise bei Instagram. Während ein anderer den Gig gar als den „Untergang vom Prater“ bezeichnet.