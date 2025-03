Hausverbot und Gagen-Betrug? Ikke Hüftgold kontert Wendler-Attacke

Es sind schlimme Vorwürfe, die Michael Wendler in einem neuen Interview mit „Stricker TV“ erhebt. Künstlerkollegen seien ihm in den Rücken gefallen, hätten versucht mit seinem Namen Aufmerksamkeit zu generieren. Konkret nennt Michael Wendler dabei vor allem einen Kollegen: Ikke Hüftgold.

Der 48-Jährige hatte den Wendler für seine Corona-Theorien auch in Gesprächen mit dieser Redaktion immer wieder kritisiert, sich dafür starkgemacht, dass dem Mann, der in den vergangenen Monaten mehr mit unsäglichen Theorien als mit seiner Musik für Schlagzeilen sorgte, ein Auftritt im Dorf Münsterland verwehrt wurde.

Michael Wendler erhebt Vorwürfe gegen Ikke Hüftgold

Nun erhebt Wendler schwere Vorwürfe gegen Ikke Hüftgold. Vorwürfe, die, wie Partyschlager-Star mit der markanten Perücke gegenüber dieser Redaktion erklärt, vollkommen aus der Luft gegriffen sind.

So behauptet Michael Wendler, dass man ihm mitgeteilt habe, dass Ikke Hüftgold nach seiner Kritik an ihm und seinem ebenfalls abgesagten Auftritt „Hausverbot bis ans Ende seiner Tage“ im Dorf Münsterland habe. Zudem, so Michael Wendler, sei ihm mitgeteilt worden, dass Hüftgold die Gage für den verpassten Auftritt nicht zurückgezahlt habe.

„Es ist schon traurig“

Das sei nicht wahr, so Hüftgold, „es ist schon traurig wie unreflektiert er sich in Interviews äußert. Er hat ganz offensichtlich seine zweifelhaften Äußerungen der Vergangenheit bewusst dazu genutzt, um Menschen zu täuschen und Kapital aus deren Ängsten zu ziehen. Das ist hoch unmoralisch und solchen Menschen gehört in Deutschland keine Bühne.

Das Dorf Münsterland hat in meinen Augen großen Mut bewiesen. Denn einen Fehler einzugestehen und diesen dann öffentlich aus der Welt zu schaffen zeugt von Größe und Moral. Eigenschaften, die Wendler offenbar weiterhin fehlen. Und natürlich wurde meine Gage unmittelbar zurückerstattet und ein Hausverbot gibt es natürlich auch nicht. Ich bleibe dabei, solange Wendler sich nicht glaubhaft für seine Aussagen in der Öffentlichkeit entschuldigt, sollte man ihm auch keine Bühne geben.“

Und auch das Dorf Münsterland selbst dementiert die Wendler-Aussagen. Dies sei „totaler Blödsinn“, so Violetta Kaiser, Veranstaltungs-Verantwortliche für das Dorf Münsterland. So habe Ikke Hüftgold weder Hausverbot noch seien Gagen nicht zurückgezahlt worden.