Ikke Hüftgold über Michael Wendler: „Keine Ahnung, wo er sein Hirn verloren hat“

Er ist ein Mann der klaren Worte: Matthias Distel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ikke Hüftgold, nimmt seit jeher kein Blatt vor den Mund. Und so hat der Mallorca-Star, als ihn diese Redaktion bei strahlendem Sonnenschein auf der Lieblingsinsel der Deutschen treffen, auch eine klare Meinung zum allerersten Song von Michael Wendlers Gattin Laura Müller.

Die hatte am 18. April ihren Song „Superstar“ veröffentlicht und dafür harsche Kritik einstecken müssen. Die Meinungen tangierten zwischen „grauenhaft“ und „schrecklich“. Als diese Redaktion Matthias Distel fragen, was er von dem Song hält, bläst er in ein ähnliches Horn. „Ich empfinde für Laura Müller eigentlich nur noch Mitleid“, so der Mann, der als Ikke Hüftgold Discos und Festsäle zum Kochen bringt.

Ikke Hüftgold über Michael Wendler und Laura Müller

„Ich finde es einfach erschreckend – und das meine ich gar nicht abwertend, man kann schlechte Musik machen. Aber sie hat ja einen Mann, der im Musikbusiness groß geworden ist, der eigentlich weiß, was Qualität sein muss. Keine Ahnung, wo er auf dem Weg nach Amerika sein Hirn verloren hat, aber das ist für Laura fast schon das Schlimmste, was ihr beruflich passieren kann: Dass Michael Wendler das zulässt, dass sie einen so unfassbar schlechten Move und sich komplett lächerlich macht“, so Distel.

Der Sänger und Produzent weiter: „Wo soll das Mädel denn jetzt noch hin? Außer auf Only-Fans und da Füße und Brüste präsentieren. Das ist schade.“

Eine Meinung, mit der der 47-Jährige wohl nicht alleine steht. Trotzdem: Nach fünf Tagen hat das „Superstar“-Video von Laura Müller bereits über 1,2 Millionen Aufrufe und weit über 8.000 Kommentare sammeln können. Aus welchen Gründen sie zusammenkamen, sei einmal dahingestellt. Klar ist: Laura Müller und Michael Wendler sind wieder in aller Munde. Und das ist ja auch schonmal was.