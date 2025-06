Laura Müller kann ihr Glück kaum fassen: Neues Video zeigt es eindeutig

Es sollte seine triumphale Heimkehr werden, und irgendwie wurde es das auch. Trotz abscheulicher Aussagen, trotz gefährlicher Corona-Theorien – die Menge im Bochumer Prater feierte Schlagersänger Michael Wendler frenetisch. Hunderte waren vor einer Woche gekommen, um den einstigen Superstar das erste Mal nach über fünf Jahren wieder auf deutschem Boden zu sehen.

Eine ewig lange Schlange vor der Location, „Micha, Micha“-Rufe, als Wendler, drei Stunden nach Tore-Öffnung, endlich auf der Bühne stand. Einziger Wehrmutstropfen für diejenigen, die Michael Wendler seine Corona-Schwurbeleien scheinbar verziehen hatten: Laura Müller war nicht im Ruhrgebiet am Start.

Laura Müller geht für ihre Jungs shoppen

Das Nacktmodel war in Wendlers Wahlheimat, den USA, geblieben, um auf die beiden gemeinsamen Söhne Rome Aston und Ocean Amor aufzupassen. Verständlich irgendwie. Aber es scheint, als könnte Laura auch die Zeit ohne ihren Liebsten gewinnbringend nutzen.

In ihrer Instagram-Story berichtet die mittlerweile 24-Jährige am Dienstag (3. Juni 2025) in einem Video: „Ich war gestern für die Jungs shoppen!“. Gleich zwei Partneroutfits (T-Shirt und die passende Hose) konnte sie für ihre Kinder ergattern. „Es ist so goldig, meine zwei Boys im Partnerlook“, schwärmt Laura überglücklich von den Klamotten der Marken „Janie and Jack“ sowie „Polo Ralph Lauren“. Schließlich war der Einkauf gar nicht mal so leicht. Oftmals seien die richtigen Größen nicht mehr auf Lager gewesen, so Müller. Das Video zeigt aber eindeutig: Sie hat das Passende gefunden.

Partneroutfit für die Kids von Michael Wendler

Wo Michael Wendler zu der Zeit war – unklar. Sicher ist nur, der Sänger ist mittlerweile wieder in den USA. Am 26. Mai schrieb Wendler bei „X“: Ich bin wieder gut in den USA angekommen.“ Es scheint aber, als würde Laura auch ohne den Mann an ihrer Seite gut klarkommen. Warum sie ihn trotz aller Corona-Theorien nicht verließ, verriet die 24-Jährige im Interview mit Komiker Oliver Pocher.

