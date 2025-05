Zieht Laura Müller DAS wirklich durch? „Wenn die Gage stimmt“

Der eine versucht, wieder musikalisch irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, die andere treibt auch nach der Geburt des zweiten Kindes fleißig ihre Nacktkarriere voran – Michael Wendler und Laura Müller.

Ja, seit der Corona-Pandemie sind Laura Müller und Michael Wendler tief gefallen. Wendler schoss sich durch seine erschreckenden Aussagen zu der Thematik bei Sendern und Geschäftspartnern vollkommen ins Aus. Geächtet von der deutschen Medienlandschaft verbrachte Wendler seine Zeit in den USA, sorgte immer mal wieder mit absurden Äußerungen für Aufregung. Und Laura? Die bekam zuletzt ihr zweites Kind. Zieht sich weiterhin fleißig für Geld aus.

Laura Müller: Neuer Song und noch mehr Nackidei?

Und macht dafür auch ganz ungeniert Werbung bei Instagram. So verkündete die 24-Jährige nun in einem Instagram-Frage-und-Antwort-Spiel, dass schon „sehr, sehr bald ein neues, heißes Projekt“ online gehe. Doch damit nicht genug. Nach ihrem ersten Lied „Superstar“ scheint Laura Blut geleckt zu haben. So wird sie auch einen zweiten Song veröffentlichen.

Dass sie dafür auf Nacktbildchen verzichten würde, konnte die Frau an der Seite von Michael Wendler aber ausschließen. Auf die Frage hin, ob sie sich denn nochmals für das Männermagazin „Playboy“ ausziehen würde, schreibt Laura: „Wenn die Gage stimmt … dann vielleicht.“

Doch damit nicht genug der brandaktuellen Nachrichten. So scheint Laura einen Beauty-Eingriff zu planen. Fragte sie ein Fan bei Instagram nämlich, ob ihre Brüste echt seien. Lauras vielsagende Antwort: „Brüste NOCH echt. Bald nicht mehr.“ Soso, dann dürften wohl noch mehr unmoralische Angebote bei der 24-Jährigen eintrudeln, als sie es jetzt schon tun. Demnach habe es bereits mehrere Offerten dieser Art gegeben, verriet Laura. Zu Details jedoch wollte sich die Frau von Michael Wendler nicht äußern.