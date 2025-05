Michael Wendler: Kurz vor dem Konzert in Bochum meldet sich ein Verantwortlicher

Am 24. Mai soll es so weit sein: Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler soll erstmals seit seinen unsäglichen Aussagen im Rahmen der Coronapandemie wieder in Deutschland auftreten. In der Bochumer Discothek „Prater“ um genau zu sein.

Die Ankündigung des Auftrittes hatte dem Club einiges an Gegenwind eingebracht. Wie man denn einem Mann wie Michael Wendler eine Bühne bieten könne, wollten Kritiker wissen. Zuvor waren bereits einige geplante Gigs des Dinslakeners abgesagt worden. Unter anderem im Dorf Münsterland oder in Griechenland.

Michael Wendler wird sein Comeback in Bochum feiern

Im Gespräch mit der „WAZ“ erläutert nun ein Verantwortlicher des Prater, wieso man trotz aller Kritik an den Plänen festhielt und verrät auch, wie es um den Ticketverkauf gestellt ist.

So sagt Hendrik Büchten, Marketing-Chef vom Prater, ganz deutlich: „Wir verkaufen Erlebnisse, es ist nicht unsere Aufgabe, ein Gericht zu ersetzen. Michael Wendler ist außerdem kein verurteilter Straftäter.“

Die Ticketverkäufe scheinen ihm recht zu geben. Demnach laufe der Vorverkauf „unauffällig gut“. Das sei positiv, so Büchten gegenüber der „WAZ„: „Wir bekommen das Konzert sicher ausverkauft.“

Michael Wendler gegen alle

Es wird sich zeigen, wie die Menschen die Rückkehr von Michael Wendler aufnehmen werden. Zuletzt erst hatte Oliver Pocher den einstigen „DSDS“-Juror in dessen Wahlheimat den USA besucht. Beim Interview im Pool beschwerte sich der Wendler hemmungslos über die Behandlung, die ihm zuteilgeworden sei. Er hätte gewisse Äußerungen im Rahmen der Pandemie „in keinster Weise behauptet“. Wie Oliver Pocher auf diese Aussagen reagierte, kannst du hier nachlesen.

Zuvor hatte Wendler schon scharf gegen Mallorca-Star Ikke Hüftgold geschossen. Unter anderem auch Unwahrheiten über dessen Verhältnis zum Dorf Münsterland verbreitet. Das jedoch ließ sich Ikke Hüftgold nicht gefallen.