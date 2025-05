Billie Eilish in Köln: Kurz vor Konzert passiert es

Am 29. und 30. Mai ist es endlich so weit: US-Popstar Billie Eilish kommt in die Lanxess Arena nach Köln und lockt zahlreiche Fans an. Die Zuschauer haben teilweise über ein Jahr auf den Auftritt der Sängerin gewartet.

Schon vor dem Auftritt passiert es und Billie Eilish-Fans in Köln sind schon ganz außer sich. Der Grund: Fans haben die Pop-Ikone in einem Kölner Restaurant gespottet!

Billie Eilish sorgt für Überraschung in Köln

Kurz vor ihren Konzerten in der Lanxess-Arena ist Billie Eilish in der Kölner Altstadt unterwegs gewesen. Ein Video, das auf TikTok kursiert, zeigt die Sängerin beim Abendessen in einem örtlichen Restaurant. Fans entdeckten sie am Dienstagabend im Hotel und Restaurant „Kunibert der Fiese“. Das Lokal liegt nur wenige Minuten von der Konzert-Location entfernt.

Die 23-jährige Musikerin saß auf der Außenterrasse des Restaurants. Gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Freunden genoss sie ihr Essen. Dabei wirkte Billie Eilish vollkommen entspannt und schien den Moment ohne Trubel zu genießen.

Ein entspannter Moment für die Sängerin

Billie Eilish zeigt sich selten abseits des Rampenlichts. Ihr überraschender Besuch in der Altstadt hat die Fans in Köln begeistert. Für viele ist es das erste Lebenszeichen der Sängerin in der Stadt. Die zweifache Oscar-Gewinnerin nutzt offenbar jede Gelegenheit, um auch abseits der Bühne Kraft zu tanken.

Am Donnerstag (29.05.) und Freitag (30.05.) stehen ihre großen Auftritte in der Lanxess-Arena an. Beide Konzerte sind ausverkauft und werden von den Fans sehnsüchtig erwartet. Billie Eilish nimmt sich jedoch Zeit, um auch die lokalen Restaurants zu erkunden. Solche Momente zeigen, dass auch die größten Künstler ganz normale Menschen mit alltäglichen Bedürfnissen sind. Sie gehen essen, verbringen Zeit mit Freunden und genießen eine Pause vom Rampenlicht.

