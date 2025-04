Oliver Pocher trifft Michael Wendler – Fans fassungslos: „Wie kann man nur so verblendet durch die Welt laufen“

Sie waren ziemlich beste Feinde. Dann machten sie eine gemeinsame TV-Show. Anschließend brachte die Corona-Pandemie erneute Zwietracht. Ja, das Verhältnis zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler ist so einfach gar nicht in Worte zu fassen. In Erinnerung bleiben aber wohl zum einen Pochers Persiflage von Laura Müllers Auto-Geschenk an Michael Wendler samt überproportionalem Gebrauch des Kosenamens „Schatzi“ sowie Michael Wendlers absurde Äußerungen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Nun öffnet sich ein weiteres Kapitel in der Sache Michael Wendler und Oliver Pocher. Für seinen „Pocher-Club“ reiste der Comedian zum Wendler in die USA, interviewte den einstigen Star der deutschen Schlager-Szene ganz locker-lässig in kurzer Hose und Shirt am Pool. Und es wurde ein zeitweise hitziges Gespräch.

Oliver Pocher interviewt Michael Wendler

So beschwerte sich Michael Wendler darüber, dass er diskreditiert wurde, beteuerte zudem, dass er gewisse Äußerungen im Rahmen der Pandemie „in keinster Weise behauptet“ hätte. Verbreitet hatte er diese jedoch, und da musste auch Oliver Pocher in dem kurzen Video-Snippet, das er via Instagram verbreitete, einschreiten: „Aber wenn man das weiterverbreitet, ist das indirekt ja auch deine Meinung.“

Unter den Fans jedenfalls sorgte das Gespräch für hitzige Diskussionen. „Wie kann man nur so verblendet durch die Welt laufen und dann auch noch Kinder in die Welt setzen… Ich schätze, das liegt in Florida am Grundwasser“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren zum Video. Aber es gibt auch Menschen mit anderer Meinung.

So schreibt eine Zuschauerin: „Erst den Wendler fertig machen und plötzlich wieder für deine Zwecke benutzen… TOP.“ Während eine dritte schreibt: „Bei dem kleinen Teaser hat es den Anschein gemacht, das er eigentlich immer noch nichts gelernt oder verstanden hat, aber ich will es erstmal komplett sehen, bevor ich mir mein Urteil bilde. Ob ohne Impfung noch mehr leben würden, wer kann das schon wissen? Vielleicht wären ja sogar noch sehr viel mehr gestorben.“