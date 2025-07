Oliver Pocher gewinnt – Fat Comedy muss in den Knast!

Der Streit zwischen Oliver Pocher und dem Rapper Fat Comedy geht in eine neue Runde. Jetzt entschied das Oberlandesgericht Frankfurt, dass Fat Comedy für zwölf Tage in Ordnungshaft muss. Sein bürgerlicher Name ist Giuseppe Sumrain.

Er hatte trotz richterlicher Verbote weiterhin das Video verbreitet, in dem er Oliver Pocher 2022 eine Ohrfeige verpasst hatte. Der Angriff geschah in der Dortmunder Westfalenhalle. Pocher war damals völlig überrascht.

Oliver Pocher setzt sich vor Gericht durch

Bereits zuvor wurde Sumrain zu 45.000 Euro Geldentschädigung und 5.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Auch eine Geldstrafe wegen Körperverletzung folgte. Doch er stellte das Video immer wieder ins Netz. Laut Gericht wollte er damit gezielt seine Bekanntheit steigern. Das OLG Frankfurt sprach von einer „fortgesetzten Demütigung“.

Die Richter erklärten, Sumrain wolle „seine eigene mediale Popularität steigern und die Demütigung des Gläubigers fortlaufend perpetuieren“, berichtet „Legal Tribune Online“. Oliver Pocher ließ nicht locker. Als das Landgericht Frankfurt noch ein Ordnungsgeld für ausreichend hielt, legte Pocher Beschwerde ein. Das Oberlandesgericht gab ihm recht. Die Richter hielten eine Haftstrafe für notwendig.

Er bekommt rechtliche Unterstützung

Die bisher verhängten Strafen hatten Sumrain nicht davon abgehalten, das Video erneut zu veröffentlichen. Auch zeigte er sich nach außen als mittellos, um die Strafen zu umgehen. Die Anwältin von Oliver Pocher, Dr. Patricia Cronemeyer, lobte das Urteil: „Die Entscheidung des Senates stärkt das Vertrauen in unseren Rechtsstaat und ist absolut notwendig, um einen Wiederholungstäter wie den Schuldner in seine Schranken zu weisen.“

Außerdem sagte sie: „Die Entscheidung hat eine wichtige Signalwirkung für Opfer von Straftaten und schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen.“

Oliver Pocher hat damit einen wichtigen juristischen Sieg errungen. Sollte Sumrain erneut gegen das Verbot verstoßen, droht ihm laut Gericht eine noch längere Haftstrafe.

