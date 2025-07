Frank Rosins Tochter packt aus – DAS ist sein aktuelles Ziel

Frank Rosin (59) hat sich in der deutschen TV-Szene fest etabliert. Der mehrfach ausgezeichnete Starkoch zählt zu den bekanntesten Küchenprofis des Landes und gilt für viele als echte Inspirationsfigur.

Aktuell verbringt der 59-Jährige seine Zeit auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca. Dabei ist häufig seine Tochter an seiner Seite. Die beiden haben sich nun eine kreative Idee einfallen lassen, um seine treuen Fans auf unterhaltsame Art zu überraschen.

In ihren Instagram-Reels mit dem Titel „Mein Vadda und ich“ geben sie Einblicke in ihre Zeit auf Mallorca. Sie erfreuen sich größter Beliebtheit. In einem aktuellem Clip enthüllt seine Tochter ein aktuelles Ziel von Frank Rosin…

Frank Rosin und seine Tochter gehen viral

Beim genussvollen Essen unter der mallorquinischen Sonne wird Frank Rosin von seiner Tochter gefilmt. Er trägt eine Sonnenbrille, während er an einem reichlich gedeckten Tisch sitzt.

Sie genießen spanische Gerichte, darunter frische Oliven, saftige Gambas und viele weitere Tapas. Seine Tochter bleibt dabei hinter der Kamera.

„Also, weil mein Vater ja abnehmen will, bestellt er jetzt nur noch Vorspeisen. Das Problem ist nur: Er glaubt tatsächlich, dass man von Vorspeisen nicht zunimmt. Blöd nur, dass er gleich zehn davon bestellt“, verrät sie plötzlich hinter der Kamera.

Instagram-Reel von Frank Rosin: Der Starkoch sorgt zur Abwechslung mal abseits der Küche und des Restaurants für Aufsehen.

Seine Anhänger fühlen sich unterhalten

Schnell wird deutlich: Ihre Videostories kommen bei seinen Anhängern sehr gut an. Sie gehen regelrecht viral. Zahlreiche Fans zeigen sich amüsiert über die einfallsreichen Stories.

Eine Userin schreibt humorvoll: „Dein Vadda darf sich ruhig auch mal gönnen. Schließlich hat er die Low Carb-Bibel geschrieben. Ich finde seine Bücher wirklich großartig und sie begleiten mich auch in meinem Alltag. Ein bisschen Genuss gehört doch einfach zu!“

Was werden sie wohl als nächstes geplant haben?

Eine weitere verrät: „Das mache ich genauso.“ Doch es gibt auch kritische Stimmen. Eine Nutzerin merkt deutlich an: „Es ist nicht mal ansatzweise lustig.“ Eine andere pflichtet ihr bei: „Wir üben das noch einmal mit den Witzen“, fügt sie hinzu. Dennoch sind die meisten Anhänger sichtlich begeistert.

Am Ende zeigt sich der Starkoch wieder einmal so, wie man ihn kennt: Authentisch, direkt und unterhaltsam. So gelingt es ihm nicht nur mit seiner Kochkunst, sondern auch als Entertainer in Erinnerung zu bleiben. Es bleibt spannend, wann ein neues „Mein Vadda und ich“-Reel online geht.