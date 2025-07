„Goodbye Deutschland“-Stars: Kuriose Idee! Deutsche Leibspeise kaum wiederzuerkennen

Im Verlauf seiner fast 20-jährigen TV-Geschichte sind die treuen „Goodbye Deutschland“-Zuschauer bereits auf so manche kuriose Geschäftsidee der Auswanderer gestoßen.

Doch das Geschäftskonzept der Mallorca-Kumpels Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und Klaus sticht definitiv heraus: Sie verwandeln kurzerhand eine deutsche Fastfood-Leibspeise in einen exklusiven und teuren Luxussnack.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer haben kreative Geschäftsidee

Die Rede ist von der berühmten und beliebten Currywurst. Ex-FC Bayern-Profi Franck Ribéry sorgte im Januar 2019 einst für Aufsehen, als er ein mit Blattgold verziertes Steak genoss.

Ob diese Aktion die wohlhabenden Senioren inspiriert hat, bleibt erst einmal ungewiss. Doch eine gewisse Ähnlichkeit ist sofort erkennbar. So wollen sie auf Mallorca eine Currywurst-Bude eröffnen.

Die zukünftigen Gäste sollen nicht einfach eine gewöhnliche Currywurst serviert bekommen. Nein! Ihnen soll das Fastfoodgericht mit echtem Blattgold präsentiert werden. Kostenpunkt? Satte 20 bis 30 Euro. Bei letztgenanntem Preis gibt es für den glücklichen Kunden sogar noch ein Champagnerglas obendrauf.

Instagram-Beitrag von „Goodbye Deutschland": Heinz und Klaus wollen Millionärswürstchen anbieten.

Die Serienfans haben eine klare Meinung dazu

Doch ist das wirklich das, was auf Mallorca angesagt ist? Und lässt sich mit diesem Geschäftsmodell tatsächlich eine große Kundschaft gewinnen? Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen „Goodbye Deutschland“-Accounts diskutieren die Anhänger hitzig.

Viele Fans bemängeln die fehlende Exklusivität. „Hat es schon in Essen gegeben. Es ist also nichts Neues mehr. So ein Schwachsinn. Es braucht keiner“, merkt eine Nutzerin deutlich an.

Ein weiterer pflichtet ihr bei: „Die Idee ist nicht neu. Es ist ja albern, so etwas zu behaupten.“ Und eine andere „Goodbye Deutschland“-Zuschauerin fügt hinzu, dass es den goldenen Luxussnack schon vor 20 Jahren in Berlin gegeben hätte.

Am Ende bleibt spannend: Werden die beiden Freunde die goldene Currywurst auf den mallorquinischen Markt bringen? Und können sich vielleicht sogar etablieren? Die kommenden „Goodbye Deutschland“-Episoden werden es zeigen. Sie sind bei RTL+ verfügbar.