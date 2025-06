Brustverkleinerung für Daniela Katzenberger? „Will die nicht mehr so riesig“

Daniela Katzenberger ist eine wahre Größe des deutschen Reality-Fernsehens. Mit ihrer charmanten Art und ihrer humorvollen Persönlichkeit begeistert sie ein Millionenpublikum. Ihren Durchbruch feierte sie als Teilnehmerin der Formate „Auf und davon“ und „Goodbye Deutschland„.

+++ Daniela Katzenberger macht es offiziell: Sie hat es wieder getan! +++

In ihrer eigenen Fernsehserie nimmt die Kult-Blondine ihre Fans mit durch ihren Alltag. In der neuesten Folge thematisiert die 38-Jährige ein Problem, das sie bereits seit mehr als einem Jahr belastet.

Daniela Katzenberger fühlt sich nicht mehr wohl

Am Freitag (27. Juni) zeigt VOX die neueste Folge der Dokuserie „Daniela Katzenberger“. In „Klamottengate und Heimatbesuch“ wendet sich der Fernsehstar mit einem Problem an ihren Gatten Lucas Cordalis. Die Mutter einer Tochter sortiert ihre Anziehsachen aus und findet dabei alte Dessous. Daniela gibt zu bedenken: „Das war vor Lucas‘ Zeit, da hatte ich noch normale Brüste…“

Die Influencerin stört sich mittlerweile an ihrer großen Oberweite. Im Jahr 2021 unterzog sie sich einer ersten Brustvergrößerung, im Jahr 2020 folgte eine zweite. Daniela berichtet: „Ich hatte ja noch nie kleine Brüste. Die waren schon immer eher üppig. Jetzt durch den Sport und dadurch, dass ich fast 12 Kilo weg habe, ist mir noch mehr aufgefallen, dass die gar nicht mehr zu meinem Körper passen.“ Die Kult-Blondine findet: „Das passt nicht mehr zu mir, ich will die nicht mehr so riesig.“

Ehemann Lucas ist von den Überlegungen seiner Liebsten eher genervt. Der Musiker führt aus: „Sie hat es sich ja auch so gewünscht. (…) Da hätte sie auch so bleiben können, wie sie war. Letztendlich ist sie selbst schuld.“ Und weiter: „Es scheint für mich wie eine never ending story… Von klein, zu groß, zu größer und jetzt sind sie wahrscheinlich zu groß.“ Die Problematik seiner Liebsten kann der 57-Jährige scheinbar nicht nachvollziehen.

Daniela Katzenberger hadert jedoch schon seit eineinhalb Jahren mit ihrer Oberweite. Nach ihrem Abnehmerfolg fühlt sie sich mit der Größe ihrer Brüste einfach nicht mehr wohl. Der Fernsehstar bekräftigt: „Ich fühle mich das erste Mal wieder richtig geil in meiner Haut. Und die Brüste lassen mich mehr wirken und gar nicht so, wie ich mich manchmal fühle.“ Heute wünscht sich die Influencerin ihre Brüste so, wie sie nach der ersten Vergrößerung aussahen, zurück.

Ob sich Daniela Katzenberger tatsächlich für eine Brustverkleinerung entscheidet, wird sich in der nächsten Zeit zeigen.