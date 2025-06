Daniela Katzenberger reist nach Las Vegas – dann kommt es ans Licht

Was für eine Überraschung! Während aktuell neue Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ bei Vox laufen, kommt plötzlich ein echtes Liebes-Highlight ans Licht: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben still und heimlich erneut geheiratet – und das in Las Vegas.

Die zweite Traumhochzeit der Kult-Blondine fand bereits im Oktober 2024 statt und keiner wusste was davon. Anlass war eigentlich ein Bikini-Wettkampf, bei dem Daniela in der Glitzer-Metropole um den Titel „Miss Universe“ in der „Glamour-Klasse“ kämpfte. Doch die Katze nutzte die Gelegenheit gleich mal für eine erneute Hochzeit.

Daniela Katzenberger tut es erneut

Neun Jahre ist es her, dass Daniela Katzenberger ihrem Lucas Cordalis das Ja-Wort gab. Umso mehr zu feiern hatte die Katze dann jedoch bei ihrer zweiten Hochzeit, wie sie in der aktuellen Folge ihrer Daily-Soap zeigt.

Im Gegensatz zur großen TV-Trauung 2016, bei der Millionen zusahen, lief diesmal alles im kleinen Kreis ab. Nur Tochter Sophia und Mama Iris Klein waren mit dabei, als Daniela und Lucas in der berühmten „Chapel of the Flowers“ ihr Eheversprechen erneuerten. Mit dabei im Las-Vegas-Stil: Ein Elvis-Imitator und eine pinke Stretch-Limo. Doch warum wollte die Katze nochmal vor den Altar treten?

Daniela Katzenberger verrät es

Daniela Katzenberger verrät gegenüber der „Bild“: „Die erste Hochzeit war wunderschön, aber auch saustressig. Jetzt wollten wir einfach nur für uns feiern – ohne Gäste, ohne Druck.“

Für die Hochzeit trug der TV-Star ein funkelndes Kleid mit hohem Beinschlitz, Lucas einen Strass-Smoking – das Original seines Vaters Costa Cordalis (†75) von der ersten Hochzeit. Tochter Sophia kam im weißen Prinzessinnenkleid.

Nach der Zeremonie ging es dann in Jogginghose weiter. „Ich hab mich in meinen rosa Jogger geschmissen und das fetteste Steak gegessen, das ich je gesehen hab!“, so Daniela Katzenberger. Und zum Abschluss wurde noch im Casino gezockt. Fazit der Katze: „Es war die geilste Hochzeit ever!“