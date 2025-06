Daniela Katzenberger macht es offiziell: Sie hat es wieder getan!

Was in Vegas passiert, bleibt selten in Vegas – zumindest bei Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57).

Zum zehnten Beziehungs-Jubiläum haben die beiden ihre Liebe in der glitzernden Wüstenstadt erneut besiegelt. Diesmal ging es entspannter zu als 2016, und doch flossen Tränen – vor Rührung und Glück.

Daniela Katzenberger: Traumhochzeit ohne Stress

In Las Vegas waren nur engste Vertraute dabei: Mama Iris Klein, Tochter Sophia und ein Elvis-Imitator. Daniela erklärte: „Ich wollte es […] heiraten, wie wir es wollen – ganz ohne den Gastgeberstress.“ In einem funkelnden Kleid und mit emotionalen Treueschwüren erfüllte sich ein Ehetraum auf ihre Weise.

Bewegende Worte bildeten das Highlight der Zeremonie. Lucas rührte Daniela mit Aussagen wie: „Ich werde […] immer alle deine Instagram-Posts liken.“ Diese persönliche Note unterstrich, warum ihre Liebe nach zehn Jahren noch so stark glänzt wie zur Anfangszeit.

Liebe mit Witz und Freiraum

Ein wichtiges Geheimnis der Beziehung? Luft zum Atmen und Humor. Daniela betonte: „Lucas lässt mich so bleiben, wie ich bin.“ Außerdem scherzte sie über ihre neu erlernten Griechisch-Kenntnisse: „Jetzt können wir sogar Dirtytalk machen, ohne dass uns jemand versteht!“ Mit solchem Witz bleiben diese zwei ein echtes Dream-Team.

Nach der Hochzeit gönnte sich Daniela ein Steak im Jogger. „Es war einfach die geilste Hochzeit ever“, schwärmte sie. Auch im Casino feierten die beiden ihre Liebe – so glamourös wie bodenständig und eben mit dem besonderen Katzenberger-Charme.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

