Micaela Schäfer: Kommt jetzt ihr Ballermann-Comeback? – „Ich hab’s echt vermisst“

Der Ballermann ist nicht nur für Schlagerstars wie Mickie Krause oder Ikke Hüftgold zur zweiten Heimat geworden – auch Reality-TV-Größen und bekannte Gesichter aus der Promiwelt zieht es regelmäßig auf die Schinkenstraße. Eine, die seit Jahren immer wieder nach Mallorca kommt: Micaela Schäfer. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und TV-Moderatorin kennt den Trubel am Ballermann nur zu gut – und war früher regelmäßig im Megapark auf der Bühne zu sehen.

Am Samstagabend (31. Mai) trafen unsere Reporterinnen Micaela Schäfer vor dem Bierkönig – direkt nach dem Konzert von Schlagerikone Heino. Gut gelaunt sprach die 40-Jährige über ihre Pläne für die Zukunft, eine baldige Rückkehr ins Reality-TV – und ein mögliches Comeback zum Ballermann.

Micaela Schäfer: Kehrt sie an den Ballermann zurück?

Jahrelang trat Micaela Schäfer wöchentlich im Megapark auf und begeisterte mit ihrer Show zahlreiche Fans. Doch trotz ihrer langjährigen Mallorca-Erfahrung hält sie sich mittlerweile von der Partymeile an der Playa de Palma eher fern. „Ich habe an sich genug Ballermann-Luft geschnuppert“, verrät sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Auftritt von Heino lockte sie am Wochenende dennoch wieder an die Schinkenstraße – und offenbar mit Wirkung: „Ich bin ehrlich, ich hab’s echt vermisst.“ Zudem zeigt sich Micaela Schäfer von der positiven Stimmung vor Ort überrascht: „Die Leute sind so herzlich und haben mich nicht vergessen. Und ich habe gemerkt, ich kann mir schon vorstellen, hier wieder aufzutreten.“

Fans können sich auf weitere Reality-TV-Formate freuen

Auch beim Thema Fernsehen hat Micaela Schäfer noch lange nicht genug. „Ich bin zwar schon ein alter Hase, was das Reality-TV-Business angeht, aber natürlich werde ich noch die nächsten zehn, 20 und 30 Jahre in dem Business arbeiten.“ Dass sie weiterhin Lust auf neue Formate hat, stehe für sie außer Frage. „Reality-TV boomt und ich kann mir immer vorstellen, in einem Format mitzumachen. Aber dann muss es mich auch richtig catchen.“ Aber auf belanglose Sendungen habe sie keine Lust mehr: „0815-Show – das wäre nichts für mich.“

Ob auf der großen Bühne am Ballermann oder im nächsten Reality-Format: Micaela Schäfer denkt nicht daran, sich zurückzuziehen. Vielmehr zeigt sie sich offen für Neues – solange es nicht langweilig wird. Ihre Fans dürfen sich also auf spannende Projekte freuen. Und wer weiß: Vielleicht gibt es ja bald ein Wiedersehen – live auf Mallorca.