Michael Wendler: Ikke Hüftgold wettet gegen Comebackpläne – „Kein Veranstalter lässt ihn auf die Bühne“

Michael Wendler will zurück auf die Bühne. Diesen Plan hat er in den vergangenen Wochen nicht nur einmal kundgetan. Doch es wird ein schwieriges Unterfangen. Der erste Comeback-Versuch bei einem Schlagerfestival in Griechenland scheiterte krachend. Zwar war der Wendler, der in den vergangenen Jahren eher durch absurde Schwurbeleien als durch Musik aufgefallen, schon im Line-Up, als jedoch andere beteiligte Künstler wie beispielsweise Ross Antony davon Wind bekamen, sagten sie ihre Teilnahme rasch ab. Kurz darauf wurde das ganze Festival gecancelt.

Ein neuer Versuch soll nun in Zürich gestartet werden. Am 4. Mai 2024 will der Wendler sein erstes Konzert in der Schweiz geben. Danach, so Michael Wendler, gehe es nach Österreich. Ein Konzert in Deutschland ist 2024 nicht geplant, heißt es weiter.

Findet Michael Wendler einen Veranstalter in Deutschland?

Das solle dann 2025 folgen. „Wir planen Konzerte in Deutschland ab MAI 2025 und Veranstalter können sich bereits jetzt bei Steffen Fetzer (Management) melden, um ihren Wunschtermin zu reservieren“, schreibt der Wendler zuversichtlich bei Facebook.

Party-Schlagerstar Matthias Distel (besser bekannt als Ikke Hüftgold) glaubt eher weniger daran, dass der Wendler einen Veranstalter finden wird, der sein Konzert präsentiert. „Ich verwette meine rechte Arschbacke, dass kein einziger Veranstalter in Deutschland den Wendler auf die Bühne lässt“, so Distel.

Michael Wendler: Auftritt in Deutschland wird kompliziert

Und weiter: „Denn Wendler hat während Corona unser Land und unsere Demokratie mit irrsinnigsten Wahnvorstellungen und absurden Lügen komplett in den Dreck gezogen. Ich empfehle ihm erstmal eine glaubhafte und fundierte Entschuldigung.“ Zudem, so Distel, habe er auch das Gefühl, dass „ihn keiner hier vermisst“. Nichtsdestotrotz wünsche er Michael Wendler und seiner Familie „nur das Beste“.

