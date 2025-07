Laura Müller wird 25 – jetzt kündigt sie den nächsten Schritt an

Kaum eine deutsche Reality-TV-Persönlichkeit sorgt regelmäßig für so viel Aufsehen wie Laura Müller. Ob auf Social Media, im Fernsehen oder auf der Plattform OnlyFans – die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler steht immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Zum 25. Geburtstag (30. Juli) blicken wir zurück: Wie wurde Laura Müller eigentlich bekannt? Und was plant sie für die Zukunft?

2019 ging alles los: Damals machte Wendler die Beziehung zu der deutlich jüngeren Müller via Instagram öffentlich. Kurz darauf folgte ihr erster TV-Auftritt in der Vox-Doku „Goodbye Deutschland!“, wo sie ihren neuen Partner in Florida besuchte. Noch im selben Jahr trat das Paar bei „Das Sommerhaus der Stars“ auf – Müllers Durchbruch in der Reality-TV-Welt.

Laura Müller startete im TV durch

2020 startete die in Sachsen-Anhalt geborene Influencerin dann alleine im Rampenlicht durch. Für den deutschen Playboy ließ sich die damals 19-Jährige nackt ablichten. Im Anschluss wirbelte sie bei „Let’s Dance“ über das RTL-Parkett.

Mit ihrem Ehemann lebt sie mittlerweile in den USA, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Rome Aston und Ocean Amor. Seit 2021 zeigen sich die beiden auch auf der Plattform OnlyFans freizügig gegen Bezahlung.

Laura Müller hat Großes vor

Trotz – oder gerade wegen – ihrer stetigen Präsenz in den sozialen Medien sorgt Laura Müller immer wieder für Schlagzeilen. Kürzlich etwa nahm sie in einem Instagram-Video Stellung zu Spekulationen über eine mögliche Brust-OP. Zwar seien ihre Brüste aktuell noch „zu hundert Prozent echt“, so Müller, doch das solle sich bald ändern. Offen und direkt kündigt sie nun eine operative Vergrößerung an: „Ich denke, Bigger is better.“

Auch mit provokanten Clips sorgt sie regelmäßig für Gesprächsstoff. In einem kürzlich veröffentlichten Video polierte sie ein Motorrad-Auspuffrohr in knapper Kleidung und kommentierte die Szene mit: „Ich liebe dicke Rohre.“

Ob mit Reality-Formaten, Social-Media-Posts oder persönlichen Statements – Laura Müller weiß, wie man Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und es scheint, als sei sie damit noch lange nicht fertig.