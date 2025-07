Laura Müller immer peinlicher: „Krass, wie sie ihren eigenen Mann vorführt“

Es wird immer absurder im Hause Wendler. Während Michael so langsam wieder auf den Konzertbühnen Fuß zu fassen scheint, macht es den Eindruck, als würde sich Laura Müller in der Schmuddelecke von Tag zu Tag wohler fühlen.

In den vergangenen Wochen durften sich Laura Müllers Instagram-Follower nahezu täglich über neue Peinlichkeiten freuen. Ob billige Gags, Massage-Videos, Fußbildchen oder die Information, dass sie und Michael Wendler angeblich 28 Mal in der Woche Geschlechtsverkehr hätten. Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen will.

Laura Müller und die Perversen

Nun ist es aber so, dass derlei erotische Inhalte auch immer wieder Menschen auf den Plan rufen, die glauben, damit ihr eigenes versautes Verhalten zu legitimieren. So wie Uwe. Der schrieb Laura eine Nachricht mit den Worten „Ich möchte eine Nacht mit dir verbringen. Dann hättest du endlich mal wieder guten Sex“. Genüsslich trägt Laura die Message in einem Instagram-Video vor, greift sich dabei beherzt an die Brust und kontert: „Lieber Uwe, ich kann sehr gut verstehen, dass du mit mir eine Nacht verbringen möchtest. Aber hey, er ist nicht schlecht.“

++ Fans von Laura Müller bekommen Zweifel: „Frage mich, wie sie das schafft“ ++

Ah ja, „nicht schlecht“ ist jetzt zwar auch nicht das größte Lob für die Performance des Partners, aber immerhin. Die Fans jedenfalls scheinen von Tag zu Tag mehr die Fassung zu verlieren.

„Krass, wie sie ihren eigenen Mann vorführt“

„Krass, wie sie ihren eigenen Mann vorführt. Nicht schlecht bedeutet ja nicht super gut“, folgert beispielsweise eine Followerin. Ein anderer witzelt: „Ich bin beim Zuhören dümmer geworden.“ Und ein Dritter schreibt: „Ich find es so geil, dass die zwei sich seit einer Woche selber jede Chance verbauen, irgendwann und irgendwie nochmal ernst genommen zu werden. Weiter so, Laura und Wendler – immer weiter bergab!“

++ Drei Gründe, warum Laura Müller dem Drama SOFORT ein Ende setzen muss ++

Na, dann sind wir ja schon mal gespannt, was sich Laura Müller als Nächstes ausdenkt. Ein neues Lied nach ihrem „Superhit“ „Superstar“ wäre doch ganz witzig.