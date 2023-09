Laura Müller über vier Jahre USA: „Eine sehr schwere Zeit“

Über vier Jahre leben Laura Müller und Michael Wendler bereits in den USA. Das Paar ging durch Höhen und Tiefen, erlebte Abgründe und Höhenflüge. Man denke nur an Wendlers Aus in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, seine absurden Aussagen im Zuge der Coronapandemie, die geplatzte Doku mit RTL Zwei oder der erste geplatzte Comeback-Versuch des Sängers in Griechenland.

Doch Laura Müller und Michael Wendler erlebten auch schöne Zeiten. Man erinnere sich an die vielen schönen Bootstouren, die Laura gern knapp bekleidet, ihren Instagram-Fans zugänglich machte, das Leben mit ihrem kleinen Hund, oder zuletzt die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rome Aston.

Laura Müller über ihre Liebe zu Pizza

Doch eine Sache scheint Laura Müller in den vergangenen über vier Jahren umgetrieben zu haben. Sie scheint sie wirklich nicht losgelassen zu haben, wie sie nun via Instagram-Story berichtet. Die Suche nach der besten Pizza. Ja, es klingt komisch, aber Kulinarik ist wichtig, und wer auf Pizza steht, will schließlich auch unweit seines Wohnortes ein Lokal finden, in dem eben jene genauso zubereitet, wie sie ihm (oder in diesem Fall: ihr) am besten schmeckt.

Und das ist Laura Müller nun endlich gelungen, wie sie stolz berichtet. So teilte sie bei Instagram das Bild einer Pizza, ein Stück ist schon aus dem Karton verschwunden. Dazu schreibt die 23-Jährige mit einem lachenden Smiley: „Nach über vier Jahren Amerika habe ich endlich meine Lieblingspizza gefunden. Für mich als Pizza-Loooover eine sehr schwere Zeit.“

Laura Müller: „Love is in the Air“

Wo das fehlende Stück geblieben ist, erfahren Lauras Fans dann im zweiten Teil ihrer Story. Dort macht die junge Frau einen lasziven Kussmund, hält die Pizza (wir vermuten eine Margherita) dabei in der Hand und schreibt: „Love is in the Air“. Ach, muss Pizza-Liebe schön sein.

Doch allzu lang hielt die Liebe wohl nicht. Nicht etwa, weil Laura sie direkt verputzte, sondern weil sich plötzlich der kleine Rome meldete. „Rome wird jedes Mal pünktlich zum Essen wach. Wie viel Pizza werde ich wohl noch schaffen?“, schreibt Laura in ihrer Story. Gute Frage? Wir drücken die Daumen.