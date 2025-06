Blitz-Verlobung bei „Bachelor“-Stars! „Ein bisschen sehr schnell?“

Liebes-Hammer aus der Reality-Welt! Bachelor-Stars Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno (30) haben sich verlobt. Und das nach nur sechs Monaten Beziehung! Seit Dezember 2024 sind die beiden offiziell ein Paar. Jetzt krönt ein funkelnder Ring ihre Liebe.

Karina, einst Singlelady beim „Bachelor“ und „Make Love, Fake Love“, strahlt auf Instagram mit ihrem neuen Verlobungsring um die Wette. Die Traumkulisse: das Meer, verliebte Blicke und ein Kuss, der alles sagt. „Für gute Qualität hat’s nicht mehr gereicht, den Grund seht ihr im letzten Bild“, witzelt sie zu den Bildern. Ihre Fans? Begeistert und voller Herz-Emojis!

Bachelor-Stars machen es öffentlich

Die „Bachelor in Paradise“-Stars galten seit Bekanntgabe ihrer Beziehung als das ultimative Dream-Team. Ob romantische Urlaube oder gemeinsame Dinner-Dates – das Paar war in den letzten Monaten so gut wie unzertrennlich. Und jetzt? Ein gemeinsamer Wohnort ist in Planung. Die beiden wollen Nägel mit Köpfen machen.

Auf Instagram überschlagen sich die Glückwünsche. Reality-Stars wie Aleks Petrovic (37), Pia Tillman (39) und Melissa Damilia (29) sind dabei. Doch nicht alle sind überzeugt. „Ging das nicht ein bisschen sehr schnell?“, fragt ein User skeptisch.

Ein anderer meint: „Es geht aber schnell, zusammenziehen und verlobt? Alles in 8 Monaten?“

Wann die Hochzeitsglocken genau läuten, bleibt abzuwarten.