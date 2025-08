Paukenschlag bei „My Style Rocks“: Jetzt ist es offiziell!

Mode, Make-up und mäßige Quoten! Trotz eines eher schleppenden Starts gibt’s jetzt einen echten Paukenschlag für alle Reality-TV-Fans: „My Style Rocks“ bekommt eine dritte Staffel! Das hat der Sender SPORT1 nun offiziell gegenüber „DWDL“ bestätigt.

Auch wenn zuletzt kaum jemand eingeschaltet hat (teilweise gab’s in der Zielgruppe 0,0 Prozent Marktanteil!), will der Sender am Styling-Wettbewerb festhalten. Warum? Gute Frage! Vielleicht wegen Kultjuror Harald Glööckler (60), der mit Natascha Ochsenknecht (60) und Sandra Bauknecht regelmäßig für Drama, Diva-Momente und scharfe Mode-Urteile sorgt.

„My Style Rocks“ erhält 3. Staffel

Bevor’s mit Staffel 3 losgeht, heißt es aber erstmal: Sommerpause! Am Samstag (2. August) lief das große Staffelfinale. Jetzt heißt es erstmal Abschminken und Füße hochlegen, zumindest vorerst. Denn bis zur Rückkehr des Fashion-Formats füllt SPORT1 den Sendeplatz mit Retro-Unterhaltung: unter anderem mit „Hausmeister Krause“ und Pfandleih-Drama aus Chicago.

Kein Wunder, dass das Programm rotiert. Die zweite Staffel war eine echte Achterbahnfahrt, allerdings nicht nur inhaltlich. Erst verabschiedete sich Gülcan Kamps (42) als Moderatorin, dann übernahm Verena Kerth (44) – bis auch sie Platz machte. Seit Juni führt Schauspielerin Wilma Elles durchs schrille Mode-Spektakel.

Auch an der Jury wurde kräftig geschraubt: Larissa Marolt (33) stieg aus, Lilly Becker (49) saß zwischenzeitlich als Gastjurorin auf dem Catwalk-Stuhl. Offen ist, ob es in Staffel 3 ein komplett neues Team gibt oder doch ein Wiedersehen mit Glööckler und Co.

Wann genau die Sommerpause endet und „My Style Rocks“ zurückkehrt, steht derzeit noch nicht fest.