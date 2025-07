Jetzt ist es offiziell: Geheimnis um Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes gelüftet

Der Aufbau ist fast abgeschlossen und die Vorfreude steigt – am Donnerstag (31. Juli) ist es endlich so weit und die Cranger Kirmes öffnet wieder ihre Türen. Für die Eröffnungsfeier, einen Tag später, haben die Veranstalter auch etwas ganz Besonderes vorbereitet, denn ein politischer Ehrengast ist mit dabei.

Die Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes ist immer ein großes Event. Tatsächlich ist es auch gar nicht möglich, Karten für diese zu erwerben. Die Veranstaltung richtet sich nämlich nur an geladene Gäste. Wer nicht eingeladen ist, konnte sich bei den Veranstaltern jedoch mit einem Teilnahmewunsch melden. Wenn sich jedoch mehr Interessenten melden, als es Plätze gibt, entscheidet das Los, wer bei der Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes mit dabei sein darf.

Lars Klingbeil auf der Cranger Kirmes

Für die Eröffnungsfeier wurde auch einiges vorbereitet. Wie jedes Jahr tritt auch ein musikalischer Stargast auf. Im vergangenen Jahr begeisterte Vanessa Mai das Publikum und dieses Jahr wird die Sängerin Maite Kelly auf der Bühne stehen. Die Zuschauer erwartet ein 90-minütiges Programm mit guter Musik und Unterhaltung.

+++ Urlauber wollen von NRW nach Holland – hinter der Grenze folgt die böse Überraschung +++

Die Cranger Kirmes wird wie jedes Jahr feierlich von Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda (SPD) mit einem Fassanstich eröffnet. Wie üblich ist auch ein politischer Ehrengast dabei – und das ist auch nicht irgendwer. Dudda teilt stolz in einer Pressekonferenz der Cranger Kirmes mit: „Den Fassanstrich wird der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland mit mir vornehmen.“

Dieses Jahr ist Lars Klingbeil der politische Ehrengast der Cranger Kirmes. Foto-Credit: Tobias Koch. Foto: Foto: Tobias Koch (www.tobiaskoch.net)

Mit der Teilnahme von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und dem Auftritt von Maite Kelly wird eine Sache erneut klar, wie auch Dudda betont: „Wir machen wieder deutlich, dass diese Kirmes ein Ereignis ist, das weit über Crange herausstrahlt.“ Eine Nachricht, die sowohl den Veranstalter der Cranger Kirmes als auch Hernes Bürgermeister wichtig ist. Dudda freut sich zu zeigen, wozu „wir hier im Ruhegebiet fähig sind, wie wir hier leben, wie wir hier gerne leben“.

+++ „Zum Opfer gefallen“: Hunde-Schicksal löst deutlich Worte aus – NRW-Tierheim warnt +++

Neue Attraktion feiert Premiere

Klingbeil ist wohl der ranghöchste Politiker, der jemals an der Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes teilgenommen hat. Jedoch ist es keine Seltenheit, dass ein politischer Ehrengast auf der Eröffnung vertreten ist. 2023 war es Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und im Jahr 2024 die Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne). Neubaur hat es wohl besonders gut gefallen, denn wie Dudda ankündigt, wird sie auch dieses Jahr an der Kirmes teilnehmen.

Die Besucher können sich auch dieses Jahr auf ein buntes Programm und spannende Fahrgeschäfte auf der Cranger Kirmes freuen. Auch wenn zwei Schausteller abgesagt haben, wurde mit der Geisterbahn „Fahrt zur Hölle 2.0“ sowie einem Kinderfahrgeschäft schnell Ersatz gefunden. Dieses Jahr ist auch zum ersten Mal das Riesenrad „WhiteWheel“ von Sebastian Küchenmeister vertreten. Durch diese neue Attraktion stehen zum ersten Mal zwei Riesenräder auf dem Platz.

Mehr Themen:

Die Eröffnungsfeier beginnt am Freitag um 14 Uhr in der Bayern Festhalle. Im Anschluss an die feierliche Eröffnung folgt ab 19 Uhr die „Grand Opening Party“ im Karaoke-Biergarten. Um 22.30 Uhr steigt das Eröffnungsfeuerwerk, das offiziell den diesjährigen Start der Cranger Kirmes feiert. In der Pressekonferenz betont der Veranstalter, dass das Feuerwerk dieses Jahr ebenfalls stattfinden wird. Jedoch wurde nach dem tragischen Vorfall auf der Rheinkirmes in Düsseldorf das Sicherheitskonzept für dieses noch einmal verschärft (mehr dazu erfährt man hier >>>).