Nach Formel-1-Wirrwarr in Spa steht es fest: RTL hat allen Grund zu jubeln

Die Regenschlacht von Spa – das Formel-1-Rennen auf der Traditionsstrecke in Spa hatte einiges zu bieten. Aufgrund von Starkregens ist das Rennen knapp anderthalb Stunden nach hinten verschoben worden. Am Ende waren es einmal mehr die McLaren, die als Sieger abreisen konnten.

Für die deutschen Formel-1-Fans war es ein besonderes Rennen. Denn es war nicht nur eines von drei Rennen, die in einem Nachbarland stattfinden. Der Große Preis von Belgien ist auch im Free-TV übertragen worden – RTL sahnte mächtig ab.

RTL räumt mit Formel-1-Übertragung ab

Insgesamt überträgt RTL sieben Formel-1-Rennen in dieser Saison. Der Große Preis von Belgien war bereits das fünfte Wochenende, das die Fans live im Free-TV verfolgen konnten. Schon die Rennen in China, Imola, Barcelona und Montreal zeigte RTL.

Mit Blick auf Belgien konnte der Privatsender mächtig abräumen. Wie am Montag (28. Juli) bekannt wurde, landete der Grand Prix von Belgien am späten Sonntagnachmittag mit RTL auf dem Quoten-Treppchen. Starke 15 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sowie 15,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen konnte RTL verzeichnen.

Im Schnitt verfolgten 1,81 Millionen und in der Spitze sogar knapp 2,00 Millionen Motorsport-Fans das Regenchaos-Rennen in Spa. Der souveräne Sieg des McLaren-Piloten Oscar Piastri vor Teamkollege Lando Norris sorgte für einen starken Marktanteil von 14,0 Prozent beim Gesamtpublikum.

Nächstes Free-TV-Rennen wartet

Mit Spa sahnte RTL also mächtig ab. Dass der große Preis von Belgien mehr oder minder ins Wasser fiel, dürfte da einen gewissen Faktor gehabt haben. Die gute Nachricht für RTL und alle deutschen Formel-1-Fans: Das nächste Rennen im Free-TV lässt nicht mehr lange auf sich warten. Am letzten Augustwochenende wird der Große Preis der Niederlande in Zandvoort ebenfalls wieder bei RTL gezeigt.

Weitere News:

Das Heimrennen von Max Verstappen ist bekanntlich eines der absoluten Highlights des Jahres. Allerdings sorgten auch in den Niederlanden zuletzt heftige Unwetter für Aufsehen. Zuletzt stand das Rennen gar auf der Kippe (Wir berichteten).