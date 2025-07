Schock für Max Verstappen: Ist sein Heimrennen in der Formel 1 jetzt in Gefahr?

Während Max Verstappen sich aktuell auf die kommenden Rennen in der Formel 1 vorbereitet, gibt es große Aufregung um seine Person. Die Gerüchte um einen Wechsel zu Mercedes häufen sich. Eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen erwartet.

Und dann wäre da auch noch eine andere Sache: Sein Heimrennen in der Formel 1 steht am 31. August in Zandvoort an. Doch jetzt sorgten heftige Regenstürme und Unwetter in den Niederlanden für Alarm. Wurde auch die Rennstrecke hart getroffen? Fällt der Grand Prix jetzt wortwörtlich ins Wasser? Der Veranstalter äußerte sich gegenüber dieser Redaktion.

Formel 1: Heftige Unwetter in Zandvoort

Am Montag (21. Juli) wurde die Niederlande von einem schweren Unwetter hart getroffen. Besonders Zandvoort hatte einige Schäden zu vermelden. In den sozialen Medien sind überschwemmte Straßen im Zentrum der beliebten Touristenregion zu sehen. An manchen Stellen steht das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch. Und wie sieht es mit der Rennstrecke der Formel 1 aus?

Schließlich findet am Wochenende vom 29. bis 31. August der Grand Prix statt. Von dem Chaos blieb die Strecke allerdings verschont. Auch wenn der viele Regen Auswirkungen auf eine geplante Testfahrt mit einem Wasserstoffauto eines Studententeams aus Delft hatte, die nicht durchgeführt werden konnte, ist das Rennen im kommenden Monat nicht in Gefahr.

Veranstalter meldet: Keine Schäden an der Strecke

Die Formel 1 und die vielen niederländischen Fans können aufatmen. Auch wenn in den sozialen Medien einige Bilder von der Strecke kursierten, die Schäden zeigten, sorgt jetzt der Veranstalter des Grands Prix nach Anfrage dieser Redaktion für Klarheit. „Der gestrige starke Regen löste einige Fake News über Schäden an der Strecke aus. Am frühen Morgen inspizierte unser Team die gesamte Anlage und fand keine Schäden, keine Verzögerungen. Die Oberfläche ist trocken, sauber und zu 100 Prozent rennbereit“, heißt es in der Antwort.

Das wird auch Max Verstappen freuen, der mit Red Bull ein schwieriges Jahr erlebt und hofft, bei seinem Heimrennen zum vierten Mal in den letzten fünf Saisons zu gewinnen. Dann sind da auch noch die Nebengeräusche um seine Person. Bleibt er beim österreichischen Rennstall oder wechselt er etwa zu Mercedes?